NSi ne namerava podpirati socializma pod krinko solidarnosti

Mateju Toninu se "zdi zelo blizu" ideja, da bi tiste z več kot milijonom evrov prihodkov obdavčili "po neki dostojni stopnji, recimo 10 ali 15 odstotkov, da vsi ti milijoni iz Monaca in drugih davčnih oaz pridejo nazaj v Slovenijo".

Po letnem posvetu NSi je prvak stranke Matej Tonin povedal, da se bodo pri sprejemanju zakonodaje za obnovo po ujmah zavzeli za izplačilo odškodnin za poškodovane hiše, drugačen način urejanja vodotokov in več denarja za občine. Glede roka za dogovor s Platformo sodelovanja in SLS o skupni listi za evropske volitve pa je dejal, da "ne gori voda".

Udeleženci dvodnevnega posveta so se med drugim pogovarjali o posledicah poplav. Po besedah Mateja Tonina je sporočilo razprave to, da "socializma pod krinko solidarnosti Nova Slovenija ne namerava podpirati".

Za obnovo hiš NSi zagovarja izplačilo odškodnin, "in ne neko vsedržavno graditeljstvo novih hiš". Po Toninovem mnenju bo postopek bistveno hitrejši, če bodo posamezniki prejeli denar in si sami pomagali priti do takšnih bivališč, kot si jih želijo.

Pri urejanju vodotokov bi se morali po njegovih besedah vrniti "v stare, zdravorazumske čase". Zato bo NSi predlagala ureditev, po kateri bi lahko posamezniki in podjetja sami odvažali gramoz iz strug, brez posredovanja koncesionarja.

Za obnovo infrastrukture je po Toninovih besedah nujno zagotoviti več denarja občinam. Ponovil je, da bodo predlagali povišanje povprečnine z zdajšnjih 700 na 800 evrov.

Poskusno bi spremenili način upravljanja vsaj ene bolnišnice

Glede drugih aktualnih tem je vodstvo NSi najprej sklenilo pripraviti predlog, po katerem bi poskusno spremenili način upravljanja vsaj ene bolnišnice, v kateri bi uveljavili princip gospodarske družbe in ne principa javnega zavoda. V tej bolnišnici bi vzpostavili tudi status samostojnega zdravnika. Tako bi lahko po Toninovem mnenju videli, ali je to tista bistvena sprememba, ki jo slovensko zdravstvo potrebuje.

Za energetsko samozadostnost Slovenije je treba začeti postopke za drugi blok NEK, so po Toninovih besedah sklenili v stranki.

Slovensko gospodarstvo po mnenju NSi potrebuje predvsem zavezo, da se ga ne bo dodatno obremenjevalo, in spodbudo, da se ustvarjalni in podjetni vrnejo v Slovenijo. Toninu se "zdi zelo blizu" ideja, da bi tiste z več kot milijonom evrov prihodkov obdavčili "po neki dostojni stopnji, recimo 10 ali 15 odstotkov, da vsi ti milijoni iz Monaca in drugih davčnih oaz pridejo nazaj v Slovenijo".

Obdavčitve premoženja bank ne podpirajo

V zvezi z napovedjo predsednika vlade Roberta Goloba o obdavčitvi bilančne vsote bank je Tonin dejal, da se postavlja vprašanje, zakaj vlada ni zavzela podobnih stališč tudi pri drugih uspešnih podjetjih. V NSi ne želijo, da bi "nastal vtis, da kdorkoli je v Sloveniji uspešen, se mu bo davčno vrat zavilo do konca," je dodal v obrazložitev odločitve, da stranka Golobovega predloga ne bo podprla.

Za evropske volitve, ki bodo sredi prihodnjega leta, ima NSi evidentiranih več kandidatov, kot jih je lahko na listi. Imena bodo razkrili po koncu pogovorov s Platformo sodelovanja, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar, in SLS. Projekt povezovanja na volitvah bi bil po Toninovem mnenju lahko tudi začetek drugačnega dolgoročnega sodelovanja.

Oblikovanja enotne liste NSi ne pogojuje s tem, da bi bil nosilec liste iz njenih vrst, še posebej zato, ker se je v preteklosti že pokazalo, da na evropskih volitvah vrstni red na glasovnicah ni najpomembnejši, je dejal Tonin.

Na vprašanje, ali sam namerava kandidirati, je dejal, da ga v tem trenutku zanima predvsem obnova Slovenije po poplavah, vendar v stranki razmišljajo tudi o tem, da bi morali kandidirati vsi nekdanji ministri.

Ponovno kandidaturo evropske poslanke Ljudmile Novak, ki ne želi biti na skupni listi s Platformo sodelovanja, NSi podpira, bo pa to stvar njene osebne odločitve, je dejal Tonin.