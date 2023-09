Med evidentiranimi kandidati so tudi aktualna poslanca NSi Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec ter predsednik stranke Matej Tonin.

Zadnji je k oblikovanju skupne kandidatne liste povabil tudi SLS in Platformo sodelovanja pod vodstvom poslanca SDS Anžeta Logarja. Odločitev o sodelovanju s katerim od morebitnih partnerjev v boju za stolčke v Evropskem parlamentu v NSi pričakujejo najkasneje v začetku oktobra, so v stranki po prvem dnevu klavzure vodstva navedli za STA.

Novakova ne želi na skupno listo z Logarjem

Takrat je mogoče pričakovati tudi končno odločitev o možnosti ponovne kandidature Novakove. Ta je namreč že dejala, da je na morebitni skupni listi z Logarjem ne bo.

Ostajajo pa v stranki enotni, da bodo evropske volitve prihodnje leto, tudi v luči nepredvidljivih geopolitičnih razmer, ene od pomembnejših, zato kot ključno ocenjujejo, da se NSi nanje poda z najboljšimi mogočimi kandidati.

Na dvodnevnem posvetu vodstva opozicijske NSi v Portorožu sicer beseda teče tudi o vladnih ukrepih za odpravo posledic nedavnih poplav, pri čemer so v stranki kritični do njihove učinkovitosti. Zadržani so tudi do tega, da se ob tem napoveduje zastoj oziroma zamik nekaterih drugih projektov.