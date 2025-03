Vrečko je dejala, da je vložitev zbranih podpisov za razpis referenduma pričakovana, SDS pa da je s tem še enkrat pokazala, da se gre kulturni boj ter vojno proti umetnosti, umetnikom in umetnicam ter kulturi.

V Levici vložili kazensko ovadbo

"Celo pri SDS si nisem nikoli predstavljala, da bodo šli tako daleč, dejansko zbirati podpise proti umetnosti, proti kulturi, za tistih nekaj posameznikov, ki so s svojimi izjemnimi dosežki, s svojim delom doprinesli k ugledu naše države in mednarodnemu ugledu," je povedala. Po njenih besedah je zahteva del predvolilne kampanje in priložnost, da SDS dobi prostor v medijih. "Odločili so se, da bodo zlorabili referendum, ki bo po oceni stal kar 6,6 milijona evrov, za to, da državljane in državljanke prepričajo v svoj prav," je dejala. Meni, da je zbiranje podpisov potekalo z mnogimi lažmi, manipulacijami in zavajanji, zaradi česar so v Levici vložili kazensko ovadbo.

"Če referendum ne bo uspešen, se ne spremeni popolnoma nič, saj bo kot doslej veljal zakon iz leta 1974, po katerem so se ti dodatki že podeljevali, in to arbitrarno in brez kakršnihkoli kriterijev," je spomnila. Dodala je, da ima ta zakon zgolj pet členov ter vsakokratnemu ministru in vladi dopušča popolnoma arbitrarno presojo, na kar je večkrat opozorilo tudi računsko sodišče.

Dodala je, da si je minister za kulturo v prejšnji vladi Vasko Simoniti dal diskrecijsko pravico odločanja o razpisih. "Tako si oni predstavljajo vlado, da se dela, kakor se odloči minister, kakor se odloči SDS. Mi po drugi strani uvajamo transparentnost, uvajamo vnaprej znane kriterije za podelitev pravic," je bila kritična.

Vrečko je pojasnila, da se po novem zakonu pokojnine ne bodo več dedovale, kot so se lahko doslej, in da ne gre za absolutne zneske, ampak bodo dodatki vezani na višino pokojnine posameznika. Dodala je, da zakon zadeva peščico ljudi in nima resnih posledic za državni proračun, saj so finančne posledice ocenjene na med 60 in 70 tisoč evri letno. Po njenih besedah bo posledica referenduma zapravljenih 6,6 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Tudi če bo referendum uspešen, meni, da drugih političnih posledic ne bo, prav tako sama ne bo odstopila.

Hoivik: Udeležbo vidimo kot državljansko dolžnost

Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik, je prepričan, da bodo na referendumu, za katerega pričakujejo, da bo v maju, zbrali potrebnih več kot 340 tisoč glasov proti.

Podporniki referenduma so se danes v DZ podali s škatlami s potrebnimi podpisi, na katerih so zapisali geslo Ljudstvu drobiž, izbrancem prestiž.

Uveljavitvi zakona v SDS nasprotujejo, ker menijo, da prinaša privilegije peščici "kvaziumetnikom", kot se je izrazil Hoivik. Po njegovih besedah bo to referendum o tem, v kakšni državi želimo živeti, zato vidi udeležbo na referendumu kot državljansko dolžnost.

Furman: Že tako nizke pokojnine

Poslanka Karmen Furman je ob tem opozorila na nizke pokojnine. Po njeni oceni je tako že zbranih 47 tisoč podpisov "signal vladi, da je dovolj norčevanja iz ljudi, da je dovolj sprejemanja krivičnih zakonov, zaradi katerih ljudje danes v Sloveniji vse slabše živijo". Po njenih besedah imamo namreč več kot 58 odstotkov upokojencev s pokojnino nižjo od praga tveganja revščine.

Obregnila se je ob predlog nove pokojninske reforme, ki bo po njenem mnenju "še ostreje zarezala v pokojnine prihodnjih upokojencev". "Hvalijo se, da bodo uzakonili božičnico vsem upokojencem, ampak ta božičnica bo komaj zadostovala za pokritje vseh davkov in prispevkov, ki jih je uzakonila ta vlada," je dejala.

Zakon, ki ga je po vetu DS DZ vnovič potrdil konec januarja, sicer ureja pravico do omenjenega dodatka ter določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad. Med temi je več kot deset takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus.

Sedem dni časa

V SDS so zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma začeli 20. februarja, 35-dnevni rok za zbiranje podpisov pa se je iztekel preteklo sredo. Za razpis referenduma mora sicer pobudnik zbrati najmanj 40 tisoč podpisov volivcev, iz SDS pa so še pred iztekom roka sporočili, da jim je uspelo zbrati že nekaj več kot 47 tisoč podpisov.

DZ ima zdaj sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja skladno z referendumsko zakonodajo ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. Glede na ta določila v SDS referendumsko glasovanje pričakujejo na eno izmed nedelj v maju.

DZ lahko za dan glasovanja določi tudi datum, do katerega preteče več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, a mora to izglasovati dvotretjinska večina navzočih poslancev.

V tem mandatu je bilo sicer doslej izvedenih že šest referendumov, od tega leta 2022 trije zakonodajni, lani pa trije posvetovalni referendumi.

V referendumsko kampanjo NSi, Demokrati ne

NSi se bo po besedah poslanke Ive Dimic vključila v referendumsko kampanjo o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Podpise za začetek postopka je danes vložila največja opozicijska stranka SDS, ki pričakuje, da bo referendum v maju. Demokrati v kampanji ne bodo sodelovali, je Anže Logar zatrdil za STA.

Zakon po oceni Dimic dviguje ogromno prahu, ministrica za kulturo Asta Vrečko je v tem času "korak zastavila v napačno smer", saj se mnogo upokojencev bori za preživetje. "V NSi pričakujemo, da bodo ljudje na referendumu pokazali, kaj si o tem zakonu mislijo," je dejala.

Zakon oziroma kriteriji za dodeljevanje teh dodatkov so po mnenju Dimic neprimerni, ker izpuščajo nekatere umetnike, predvsem tiste, ki delujejo na področju filmske produkcije. "S tega vidika je dejansko zakon res narejen samo za peščico, ki si jo je zamislila ministrica za kulturo," je pristavila.

Meni, da so stvari na področju športa dobro zastavljene in pregledne. "Vemo, kdo si zasluži največje priznanje in tudi dodatke," je dejala. Če bi ministrica za kulturo k dodatkom na področju kulture pristopila na enak način, bi bil zakon bolje sprejet, je prepričana.

Lahko je tudi "test"

"Vsak referendum je na nek način test tudi za koalicijo ali za opozicijo, kakor se vzame," je odgovorila na vprašanje o tem, ali bi izid referenduma utegnil imeti politične posledice. Referendumi so po njeni oceni najvišja oblika demokracije, saj ljudje odločajo, kakšno državo želijo imeti, "navsezadnje tudi pokojnine".

Predsednik stranke Demokrati in nepovezani poslanec Anže Logar pa je v odzivu za STA zapisal, da Demokrati ne podpirajo zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v kulturi zaradi več razlogov, med drugim tudi zaradi avtomatizma pri podeljevanju nagrad. "Kot razvojna stranka bomo v naslednjem mandatu našli ustreznejšo rešitev za nagrajevanje uspešnih kulturnikov," je dodal. V referendumski kampanji Demokrati po njegovih besedah ne bodo sodelovali.