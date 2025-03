Janša: Zbiranje podpisov za referendum bomo v sredo predčasno končali

Janša je napovedal, da bo podpis mogoče oddati samo še do srede v prihodnjem tednu. Zbiranje podpisov se je sicer začelo 20. februarja, rok pa se izteče 26. marca.

"Pri tem referendumu gre za več kot zgolj za privilegije, gre tudi za odločanje o tem, kam nas vodi ta aktualna slovenska vlada, ki troši denar za vse drugo kot za Slovenijo in za Slovence," je prepričan Janša.

Ob zbiranju podpisov za referendum se je po njegovih besedah odprlo tudi vprašanje umetnosti in kulture. Poudaril je, da je SDS edina stranka v državi, ki ima že več kot 30 let ustanovljen in delujoč forum za kulturo. To, kar pa se zadnje čase propagira in povzdiguje in se "skuša zdaj nagrajevati celo z enormnimi dodatki k pokojninam", pa je po njegovem mnenju "antikultura in kvaziumetnost".

Ob tem ko vladna stran opozarja na visoke stroške referenduma v primerjavi s stroški zakona, pa je Janša postregel z oceno, da bi predviden dodatek k pokojnini v 20 letih za posameznika znesel skoraj 500 tisoč evrov. Če bi šlo v zakonskih določbah "za neko oddolžitev slovenskim umetnikom za življenjsko delo v nekih normalnih zneskih", zbiranja podpisov za referendum po njegovih besedah ne bi bilo.

Obenem so tovrstni zakoni po njegovem prepričanju namenjeni "razgradnji nekih normalnih vrednot in civilizacije". "Borimo se proti povzročanju večje škode, škode, ki se je ne da izraziti samo v številkah," je poudaril.