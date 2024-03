Novo neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih in športnih vozil: spet posredovala policija

Policisti so ob spremljanju dogajanja zaznali več kršitev cestno prometnih predpisov. Zoper kršitelje so ustrezno ukrepali, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Po do sedaj zbranih podatkih so v štirih primerih izdali plačilne naloge po Zakonu o motornih vozilih in enega po Zakonu o pravilih cestnega prometa. Dve vozili smo izločili iz prometa in jim odvzeli registrske tablice, so še dodali na policiji.

S prisotnostjo na kraju smo preprečili hujše kršitve. Glede organizatorjev shoda nadaljujemo z zbiranjem obvestil, so še zapisali.

Incident v garažni hiši, ki je vključeval prikaz zmogljivosti avtomobilov, je policija minulo soboto obravnavala tudi v Ljubljani. Ob dogodku, ko se je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku zbrala množica ljudi in opazovala objestne vožnje več voznikov, je izdala 15 plačilnih nalogov in pet opozoril.