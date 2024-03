Nova intervencijska vozila za slovensko policijo: oglejte si njihovo notranjost #foto

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe slovenske policije kupilo dvajset specialno kombiniranih tovornih vozil. Gre za vozila na osnovi Citroënovega jumperja. Na podlagi javnega razpisa so izbrali Avtotehno VIS, ki je pooblaščeni zastopnik znamke Citroën.

To ni prvi posel ministrstva za notranje zadeve z znamko Citroën. Predlani so že kupili 40 jumperjev, lani so se nato odločili še za dolgoročni najem 40 vozil, zdaj pa floti dodajajo še dodatnih 20 vozil.

Jumperje so izbrali na podlagi javnega razpisa, kjer so bile ključne specifikacije vozila skrbno pretehtane. Ta vozila niso le prilagojena specifičnim potrebam policijskih enot, temveč tudi zasnovana z mislijo na trajnost. Med drugim imajo vozila pnevmatike, ki zagotavljajo boljši izkoristek in oprijem, še posebej na mokrih površinah, kar povečuje varnost in zmanjšuje porabo goriva.

Foto: Citroën

