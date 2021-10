Zelena obramba s Pipistrelovimi letali

Slovenska vojska stremi k čistejšemu okolju in uvaja ukrepe zelene obrambe, je ob predstavitvi Pipistrelovih letal, katerih ustreznost bo preizkušala v Cerkljah ob Krki, povedal obrambni minister Matej Tonin. Med zelenimi ukrepi je ob namenu nakupa Pipistrelovih električnih letal navedel še uvajanje vodikovega goriva in energetsko prenovo vojašnic.

Uvajanje Pipistrelovih ultralahkih električnih letal je med pomembnejšimi okoljskimi ukrepi, sicer pa je Slovenska vojska pomembno zakorakala v smeri zelene obrambe in kjerkoli je mogoče, se vede energetsko učinkovito, je Matej Tonin povedal ob današnji predstavitvi sodelovanja s Pipistrelom na cerkljanskem vojaškem letališču.

Slovenska vojska bo sicer zagotovo kupila Pipistrelova letala, je zatrdil, seveda pa je postopek tak, da mora najprej opraviti preizkusno fazo in šele nato opraviti nakupni postopek.

"Čutim, da je dolžnost ministrstva za obrambo, da smo ambasadorji slovenske obrambne industrije, in tukaj se vedno postavi logično vprašanje, če mi sami ne bomo spodbujali in kupovali proizvodov slovenske obrambne industrije, kdo drug jih bo," je poudaril minister.

Foto: STA

Pipistrelova letala bodo najprej preizkusili, nato pa na njih šolali svoje pilote

Slovenska vojska in podjetje Pipistrel sta sicer konec junija podpisala dogovor o preizkušanju ustreznosti šolanja z njihovimi letali, predmet dogovora pa je zagotovitev letal, ki jih bo Pipistrel dal v uporabo Slovenski vojski z namenom, da ta izvede preizkus njihove ustreznosti za šolanje vojaških pilotov in za prenovo sistema letalskega usposabljanja, je pojasnil Tonin. Opozoril je, da je Slovenska vojska prva oborožena sila, ki bo svoje pilote začela šolati tudi na električnih letalih.

Hkrati bo med temi tudi prva vojakinja, ki se bo začela tovrstno usposabljati, je pristavil Tonin in še menil, da gre za vesel in zgodovinski dan za Slovensko vojsko.

Foto: STA

Pet letal in simulator poleta bodo vojaki preizkušali na vojaškem letališču Cerklje ob Krki

Direktor in lastnik družbe Pipistrel Ivo Boscarol je povedal, da so Slovenski vojski dali za preizkušanje pet letal in simulator poleta, "če bo Slovenska vojska po testiranju ugotovila, da so naša letala dobra in uporabna tudi v specifičnih vremenskih pogojih, kot jih ima Slovenija", pa bodo v Pipistrelu zadovoljni, če bodo lahko s svojimi letali nekaj pripomogli tudi k slovenski varnosti.

Sicer pa je možnost preizkusa Pipistrelovih letal na slovenskih tleh oziroma na vojaškem letališču Cerklje ob Krki ocenil za veliko prednost. S tem se bodo tudi izognili testiranjem, ki so jih do zdaj morali opravljati v tujini, je še dejal Boscarol.

Foto: STA