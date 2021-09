Na Madžarskem bodo izdelovali eno od Pipistrelovih letal

Kot je v zvezi s podpisom pogodbe Boscarol povedal v razpravi na 10. dnevu gospodarske diplomacije, ki je potekal v okviru 53. Mednarodnega obrtno-podjetniškega sejma v Celju, je pobuda, da bi na Madžarskem vzpostavili letalsko proizvodnjo, pred dvema letoma prišla s strani Madžarske.

Ta država je po njegovih besedah tehnološko visoko razvita, nima pa lastne proizvodnje letal in načrtovanja letal. Je pa ena od strategij te države, tako Boscarol, postati močna tudi na področju letalstva.

In po dveh letih je prišlo do pobude tudi na državni ravni, obe vladi sta pred nekaj meseci podpisali sporazum o sodelovanju na letalskem področju, ki so ga podpisala tudi podjetja.

🇸🇮🤝🇭🇺 Predsednik skupine Pipistrel Ivo Boscarol in izvršni direktor podjetja Genevation Aircraft István Szabó sta podpisala pogodbo o prenosu tehnologije za vzpostavitev proizvodnje EASA in končno sestavo Pipistrelovega zrakoplova VIRUS SW ter njegovih sestavnih delov na 🇭🇺. pic.twitter.com/qBLtRV9PUQ — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 15, 2021

Pogodba težka več kot sto milijonov evrov

V okviru danes podpisane večletne pogodbe je vrednost sodelovanja z Madžarsko po besedah Boscarola preko sto milijonov evrov. Izdelovali bodo omenjeno letalo, v prihodnje pa tudi nekatere druge produkte, nekatera madžarska podjetja pa naj bi postala tudi Pipistrelov dobavitelj za druge projekte.

Model, ki ga bodo izdelovali v tovarni na Madžarskem, bo namenjen predvsem trgom nekdanje Sovjetske zveze, tudi za Afriko in še nekatere druge države. Predvideno je tudi sodelovanje na znanstveno-raziskovanem področju in na področjih do okolja nevtralnih pogonov in letal, je povedal prvi mož Pipistrela.

Sicer pa se po Boscarolovih besedah podjetniki premalo zavedajo potenciala sosednje Madžarske, blagovna menjava s to državo je majhna, je ocenil. Madžarska je sicer ena od 98 držav po svetu, v katere že prodaja tudi Pipistrel.