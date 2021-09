Helikopterji Slovenske vojske avgusta poleteli na pomoč 102-krat

Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so avgusta poletele na pomoč 102-krat, od tega 34-krat na pomoč v gore, 63-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, trikrat za prevoz inkubatorja in dvakrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 104 poškodovane oziroma obolele in skupaj naletele 117 ur, so sporočili.

Avgusta lani so dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske na pomoč poletele 87-krat.

Kot so še sporočili z ministrstva za obrambo, so sicer dežurne posadke 151. helikopterske eskadrilje Slovenske vojske letos poletele na pomoč že 466-krat, od tega so 130-krat posredovale pri reševanju v gorah, 315-krat so poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 18-krat za prevoz inkubatorja in trikrat sodelovale pri gašenju požara. Pri tem so prepeljale 476 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišče odvrgle okoli 90 tisoč litrov vode in skupaj naletele 530 ur.