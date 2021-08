V Kaliforniji še naprej divjajo požari, na območju jezera Tahoe evakuirali več tisoč ljudi #video

Zaradi vetra in ekstremne suše se požar na območju jezera Tahoe v gorovju Sierra Nevada na meji med Kalifornijo in Nevado hitro širi. Ognjeni zublji so se v ponedeljek približal mestu Tahoe na južnem obrežju jezera. Oblasti so ukazale evakuacijo, do danes zjutraj pa so tako evakuirali okrog 22 tisoč ljudi.

Požar Caldor, ki je zajel že več kot 700 kvadratnih kilometrov površine, ogroža več kot 20 tisoč hiš. Do zdaj je uničil več kot sto domov, z območja se dviga gost dim, ki onesnažuje celotno severno Kalifornijo. V nedeljo je ogenj zajel pobočja Twin Bridges, kjer se smučarji v zimskih mesecih prepuščajo užitkom zimskih športov. V poskusu, da bi z vlaženjem terena zajezili požar, so tako uporabili tudi snežne topove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Veliko opustošenje

Ta požar pa je le eden od številnih, ki v zadnjih tednih pustošijo na zahodu ZDA in v katerih je do zdaj zgorelo že več kot 7.000 kvadratnih kilometrov gozda.

Na severu Kalifornije divja požar Dixie, ki se še naprej širi, v zadnjih šestih tednih pa je zajel območje več kot tri tisoč kvadratnih kilometrov.

Požare v tej ameriški zvezni državi gasi več kot 15 tisoč gasilcev. Do zdaj so evakuirali več kot 43.400 ljudi, je potrdil direktor urada za izredne razmere Mark Ghilarducci.

Število in intenzivnost požarov se na zahodu ZDA v zadnjih letih povečujeta. Po mnenju strokovnjakov je ta pojav povezan z globalnim segrevanjem: višje temperature, vse hujši vročinski valovi in vedno manj padavin so idealna kombinacija za izbruh požarov, piše AFP.