Nove volitve? Kaj v resnici v ozadju naklepata Janša in Tonin. #video

Si prvak SDS Janez Janša (na fotografiji) in predsednik NSi Matej Tonin res želita predčasnih volitev? Foto: STA

Po odstopu premierja Marjana Šarca so vse oči uprte v prvaka SDS Janeza Janšo, od katerega bo močno odvisno, ali bomo spomladi odšli na predčasne parlamentarne volitve ali pa se bo v državnem zboru oblikovala nova koalicija. Janša je takoj po Šarčevem odstopu dejal, da so predčasne volitve najverjetnejša možnost v dani situaciji, vendar pa se v ozadju že pojavljajo informacije, da se prvak SDS pripravlja na oblikovanje nove koalicije in vlade. Javnomnenjske ankete medtem kažejo, da si državljani ne želijo nove šibke vlade, ampak predčasnih volitev.