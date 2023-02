Nova tožba proti Sloveniji zaradi nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija od Slovenije pričakuje, da sprejme vse potrebne ukrepe za zaprtje in sanacijo odlagališča na vzhodnem delu Celja, saj neurejeno območje predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi. Foto: Reuters

Evropska komisija se je odločila za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, ker država ni v celoti spoštovala odločitve sodišča iz julija 2015 in ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku ter zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi na območju stare Cinkarne. Medtem ko je bilo drugo območje sanirano, prvo ostaja neurejeno.

Sodišče EU je v omenjeni sodbi ugotovilo, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz evropskih predpisov o odpadkih − okvirne direktive o odpadkih in direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih − s tem, da v Bukovžlaku ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov, nastalih v proizvodnem procesu Cinkarne Celje, oz. ni sprejela nobenega ukrepa za njihovo odstranitev.

Evropske predpise je po takratni presoji najvišjega sodnega organa Unije kršila tudi zato, ker ni sprejela zadostnih ukrepov za preprečevanje in nato odstranitev vnosa zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi v poslovni coni oz. na gradbišču Gaberje jug na območju stare Cinkarne.

Obe sta bili tako neskladni z evropskimi predpisi.

Sanacija se sploh še ni začela

Evropska komisija v sporočilu za javnost ugotavlja, da je bilo območje stare Cinkarne leta 2015 sanirano, tako da zdaj odgovarja evropskim standardom. V primeru Bukovžlaka pa območje po oceni Bruslja tudi skoraj osem let po izrečeni sodbi ostaja neskladno s predpisi EU, sanacija pa se sploh še ni začela.

Sloveniji v primeru nadaljnjega neukrepanja grozi finančna kazen za celotno obdobje − od sodbe sodišča iz leta 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje.

Sanacija Bukovžlaka, za katero je odgovorna država, naj bi po tedanjih napovedih ministrstva za okolje in prostor s konca leta 2021 stekla lani jeseni, a dela se, po dostopnih informacijah, še niso začela.

Sloveniji tudi več opominov

Komisija je danes Sloveniji izrekla tudi prvi opomin, ker ni do roka posodobila in notificirala vseh načrtov za upravljanje z vodami za porečja (tretja različica) in načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti (druga različica). Prve opomine s tega področja je prejelo še 15 drugih članic.

Komisija prav tako nadaljuje postopek proti Sloveniji zaradi nepravilnega izvajanja direktive EU o preskusu sorazmernosti za regulacijo poklicev ter začenja postopke zaradi popolne prepovedi oglaševanja odvetniških dejavnosti in določitve minimalnih tarif za nekatere storitve nepremičninskega posredovanja.

Sloveniji je poslala tudi uradni opomin zaradi neizvajanja uredbe o sredstvih za gnojenje. Ob tem jo je pozvala k sprejetju postopkov za priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti v sektorju gnojil.

Prav tako je Sloveniji poslala uradni opomin, ker ni pravilno prenesla vseh zahtev iz direktive o boju proti spolni zlorabi otrok. Ta od držav članic zahteva, da uvedejo minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in sankcij na področjih spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja otrok, otroške pornografije ter pridobivanja otrok za spolne namene. Prav tako uvaja določbe za okrepitev preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in zaščite žrtev.