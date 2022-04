Napaka DVK, ki lahko ogrozi poštenost izvedbe volitev v tujini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Napake so le na informativnih objavah, ki jih ljudje prejmejo v gospodinjstva, na voliščih bodo prave glasovnice," so se na državni volilni komisiji (DVK) odzvali na kritike, da so prav vsa imena kandidatov v volilni enoti Postojna napačna, je danes poročalo Delo. Zaplet ni nepomemben, v oddaljenih državah je 21.000 volivcev prejelo prazne glasovnice za glasovanje po pošti, v katere morajo volivci sami vpisati imena strank in kandidatov. Če so bila natisnjena napačna imena v biltenih in bodo zaradi tega vpisali napačne kandidate, te glasovnice ne bodo veljavne.

"Nič nimamo s tem, kriv je izvajalec Cetis, kar so potrdili tudi sami. Pri oblikovanju se je zgodila napaka, ko se je skupaj sestavljalo javne objave. Tu se je zgodila napaka, glasovnice pa so v redu. Na voliščih bodo prave glasovnice, napake so le na informativnih objavah, ki jih ljudje prejmejo v gospodinjstva," je pojasnila Tina Hrastnik iz Državne volilne komisije.

"'NE'sposobna DVK. Tole smo dobili v nabiralnike za volilno enoto Postojna. Niti en kandidat v naši enoti ni pravi. Namenoma?" je na Facebooku zapisala uporabnica Alenka Bergant Pavšič, ki je poleg pripela tudi fotografijo glasovnice, ki smo jo včeraj objavili na našem portalu, ko smo se spraševali, ali podoba glasovnice favorizira določene stranke.

V DVK trdijo, da so glasovnice prave in zato izvedba volitev ni ogrožena. Napaka se je torej zgodila na informativnih objavah. A te objave lahko vplivajo na volilne odločitve volivcev v tujini, ki so prejeli prazne glasovnice, ker v času tiska imena še niso bila potrjena.

V uredništvu Siola smo včeraj objavili vzorec glasovnice za volitve poslancev v državni zbor, ki bodo 24. aprila in zaradi tega se je napaka pri informativnih objavah pokazala. Glasovnico smo objavili, ker nas je zmotila nas je njena grafična podoba, saj se zdi, da je narejena po meri dveh novih političnih strank. O tej temi je na seji Državne volilne komisije potekala burna razprava.

Ob prvem pogledu na glasovnico bodeta logotipa strank Gibanje Svoboda in Resni.ca. Izstopata namreč po velikosti črk in zavzemata celoten okvir, namenjen grafični podobi strank. Enako velikost črk imata sicer tudi logotipa strank SAB in NSi, a ker je njuno ime krajše, ne izstopa od drugih strank.

Zakonodaja ne omogoča glasovanja za volivce, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu



Za volivce, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu, glasovanje na volitvah v DZ ne bo mogoče, saj tega zakonodaja ne omogoča, so danes pojasnili na DVK. Kot so še zatrdili, bodo zdravniška potrdila za bolne volivce zagotovljena, težave s pošiljanjem glasovnic v tujino pa se po njihovih navedbah pojavljajo zaradi "neživljenjskih" rokov. (STA)