Mimoidoče na osamljeni elektroomarici pričakal zanimiv napis

"Danes se počutim, kot da sem vam na poti. Naj vam povem, da me bodo prestavili, še preden boste skočili v Bazen Ilirija." Takšen napis je mimoidoče pričakal na elektroomarici, ki stoji sredi pločnika pred športnim centrom Ilirija na križišču Celovške in Bleiweisove ceste v Ljubljani. Osamljena elektroomarica že nekaj časa razburja ali pa vsaj čudi občane.

Pred dobrim tednom dni so na Mestni občini Ljubljana za Siol.net pojasnili, da je lokacija omarice začasna in da jo bodo drugam prestavili prihodnji mesec. Kam naj bi jo prestavili, niso povedali.

Da bodo omarico prestavili priča tudi napis, ki so ga pritrdili nanjo. "Danes se počutim, kot da sem vam na poti. Naj vam povem, da me bodo prestavili, še preden boste skočili v Bazen Ilirija," so zapisali na občini.

Tako kot nad lokacijo omarice, nad katero se nekateri zgražajo, drugi šalijo, je na različne odzive naletel tudi zgornji napis.

Vprašanje o neposrečeno postavljeni elektroomarici se je pojavilo v več pobudah občanov. Napis, ki so ga pritrdili na omarico, lahko smatramo tudi kot odgovor na vprašanja občanov.