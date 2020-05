Notranjevarnostni postopek: Travnerjev klic ni bil sporen

Notranjevarnostni postopek na policiji je pokazal, da klic v. d. generalnega direktorja policije Antona Travnerja na zavod za blagovne rezerve ni bil sporen. "Na podlagi zbranih podatkov ocenjujemo, da so ravnanja v. d. generalnega direktorja policije zakonita in skladna s postopki, ki so uveljavljeni v policiji," so za STA sporočili s policije.

Kot pravijo na policiji, so notranjevarnostni postopek začeli na podlagi zbranih obvestil, v njem pa so preverili tveganja in okoliščine, ki bi lahko vplivali na krnitev integritete uslužbenca policije in policije.

Navajajo, da so oceno o zakonitosti "sprejeli tudi zato, ker v notranjevarnostni preiskavi, na podlagi zbranih obvestil, pregledanih podatkov ali drugače nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je kdo izmed uslužbencev policije storil odklonsko ravnanje", piše STA.

Klical Galeta

Travner je namreč v začetku aprila osebno poklical na zavod za blagovne rezerve in spraševal o projektu nabave zaščitne opreme, namestnik direktorja zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale pa mu je nato posredoval dokumentacijo, ki jo je zahteval.

Travner je v zvezi s klicem za medije povedal, da je preverjal sum storitve kaznivega dejanja in ali je potrebno takojšnje ukrepanje policije. Presodil je, da to ni potrebno, ampak "lahko zadeva teče v rednih postopkih". "Naredil sem to, kar pričakujem tudi od vseh mojih policistov. Do mene je namreč prišla informacija, da se izvaja nekaj, kar bi lahko pomenilo kaznivo dejanje, ki bi lahko imelo tudi težke posledice," je dejal.

Zaradi očitkov, da bi njegov klic lahko bil sporen, je Travner zahteval notranjevarnostni postopek.

V. d generalnega direktorja policije je sicer najresnejši kandidat za generalnega direktorja policije s polnim mandatom, saj je edini, ki izmed dveh prijavljenih na natečaj za to mesto izpolnjuje vse pogoje, še piše STA.

O ugotovitvah notranjevarnostnega postopka je prvi poročal Radio Slovenija.