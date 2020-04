Razkritja o dobavah zaščitne opreme odmevala tudi danes, na Facebooku vse več podpore Galetu

Tudi danes so še odmevala razkritja četrtkove oddaje Tarča o nabavah opreme, potrebne v epidemiji covida-19. O domnevnih pritiskih na Zavod za blagovne rezerve je med drugim pričal uslužbenec zavoda Ivan Gale. Skupina na Facebooku v njegovo podporo ima že okoli 50.000 ljudi. Prvak Levice Luka Mesec vidi to kot opomin vladi, da ima oblast ljudstvo.

Koordinator Levice Luka Mesec meni, da to kaže na obstoj "močne kritične zavesti". "Teh skoraj 50.000 ljudi je treba brati kot opomin in opozorilo vladi, da ima v Sloveniji še vedno oblast ljudstvo, čeprav bi si kdo želel drugače," je navedel.

Molk premierja Janeza Janše po razkritjih v oddaji Televizije Slovenija je po njegovem mnenju pomenljiv. "Če sodimo, kako so se v prejšnjih situacijah odzvali, gre za to, da razmišljajo, kako stvar pomesti pod preprogo in s kakšno teorijo zarote prepričati ljudi, da niso krivi," je dejal, piše STA.

Skrbi pa ga, kakšne bodo posledice tega. "Ko je bil razkrit primer Patria, so se spravili na celo pravosodje, ki so ga oklicali za krivosodje, videli smo deset let napadov na sodnike, proteste pred sodišči in podobno. Mislim, da Janša že riše novo tarčo, to so mediji z Radiotelevizijo Slovenija na čelu, ki je to afero razkrila," je dejal. Ob tem je pozval opozicijske stranke in ozaveščeno javnost, da naj stopijo v bran neodvisnemu preiskovalnemu novinarstvu in ne pustijo, da ga ta vlada pohodi.

Koalicija se je sicer dogovorila, da bodo pristojna ministrstva do torka pripravila poročila o zagotavljanju zaščitne opreme v času pandemije covida-19 ter o stanju opreme ob primopredajah ob nastopu nove vlade. Kot je v petek na Twitterju sporočil premier Janez Janša, bodo poročilo poslali v DZ, kjer bo možna celovita obravnava, po napovedih obrambnega ministra Mateja Tonina pa tudi vsem pristojnim organom pregona, piše STA.

Foto: Gregor Pavšič

Tonin in Počivalšek očitke zanikata

Ministra za obrambo in za gospodarstvo Matej Tonin in Zdravko Počivalšek sta sicer očitke zanikala. Počivalšek je zatrdil, da je za vse podpise pogodb odgovoren zavod za blagovne rezerve, ministrstvo za gospodarstvo pa da je od zavoda zahtevalo zgolj čim hitrejšo realizacijo že podpisanih pogodb.

Razkritja v Tarči so od podjetij v ospredje postavila predvsem Geneplanet, katerega direktor Marko Bitenc je za Televizijo Slovenija danes znova zavrnil podporo politike. Med glavnimi očitki glede poslovanja države z Geneplanetom je plačilo vnaprej, glede česar je Bitenc dejal, da gre za običajno prakso, ki se je držijo tudi pri poslovanju v drugih državah. Glede marže pa je dejal, da se lahko še precej spremeni, saj so stroški poslovanja v trenutnih razmerah drugačni.

V znak nasprotovanja ravnanju vlade se na družbenih omrežjih pojavljajo tudi pozivi k protestom. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA povedali, da objave na družbenih omrežjih in drugod spremljajo, po potrebi pa so pripravljeni ukrepati, so dodali, še piše STA.