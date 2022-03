Na kandidatni listi Dobre države in Naše prihodnosti tudi Violeta Tomić in Zlatko

Stranki Naša prihodnost Ivana Galeta in Dobra država, ki jo vodi Smiljan Mekicar, sta v četrtek vložili kandidature v vseh volilnih enotah. V sodelovanju z Zvezo za Dolenjsko in gibanjem SOS se na volitve podajajo z 78 kandidati. Ob predsednikih strank bodo med drugim kandidirali še poslanka Violeta Tomić, raper Zlatko in kuharica Alma Rekić.

Stranka Naša prihodnost se je sicer po besedah njihovega predsednika o morebitnem sodelovanju pogovarjala s številnimi političnimi akterji, skupno kandidatno listo pa so oblikovali s stranko, s katero si delijo več programskih točk. Med zadnjimi je Gale na današnji novinarski konferenci navedel naslavljanje vprašanja korupcije in preglednosti. Kot je še poudaril, si bodo predvsem prizadevali ponuditi "novo, svežo zgodbo, brez ozadij".

Ne izključujejo sodelovanja z nobeno izmed obstoječih strank

Mekicar je ob tem izrazil prepričanje, da morata biti stranki del naslednjega sklica DZ, saj da skupna lista ponuja rešitev za nastali položaj delitve v državi. Med ključnimi programskimi točkami je med drugim navedel preganjanje korupcije, zagotavljanje učinkovitega zdravstva, pravično državo za vse, trajnostni razvoj, odprto družbo znanja in inovacij.

Hkrati je prepričan, da so politične stranke povezovalni element, "most med državo in družbo". Po njegovih besedah pa ne izključujejo sodelovanja z nobeno izmed obstoječih strank, če bodo lahko ob tem izpolnjevali cilje, ki so si jih zastavili.

Podajajo se s ciljem doseči 10 poslanskih sedežev

V strankah se sicer s skupno kandidatno listo na parlamentarne volitve podajajo s ciljem doseči rezultat, ki bi jim v parlamentu prinesel 10 poslanskih sedežev. Prepričani so, da je tak rezultat zanje tudi dosegljiv. Kot je namreč prepričana podpredsednica stranke Naša prihodnost Violeta Bulc, ki bo prav tako kandidirala na skupni listi, jih bodo volili vsi starši, ki so bili priča, kaj se je v zadnjih dveh letih dogajalo s slovenskim izobraževalnim sistemom, vsi, ki so spregledali manipulacijo zadnjih dveh let, in vsi, ki verjamejo, da Slovenija potrebuje neodvisne medije.