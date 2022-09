Vajgl na predsedniške volitve s podporo stranke Naša prihodnost

O podpori Vajglu je svet stranke odločal na predlog izvršnega odbora, na tajnem glasovanju pa je bil potrjen z veliko večino, so pojasnili v stranki.

Navedli so, da jih je Vajgl o svoji primernosti prepričal zaradi napovedi boja proti korupciji, z dolgoletnimi političnimi, diplomatskimi in medijskimi izkušnjami pa tudi zaradi pronicljive ter spoštljive komunikacije in odločnosti. Ob tem so v stranki prepričani, da bo znal nastopiti tudi dovolj glasno in jasno, sploh v zahtevnem obdobju, ki je pred Slovenijo.

Gale: Razmere zagrevajo diplomatske spretnosti in jeklene živce

Predsednik stranke Gale meni, da z Vajglom na mestu predsednika republike državljani pridobijo človeka, ki bo svoje znanje, vrednote in dolgoletne izkušnje usmeril v blaginjo ljudi. "Zaveza k boju proti korupciji je pomemben korak do socialne države, ki je pod vedno večjim pritiskom. V tem trenutku, ne le v Sloveniji, razmere zahtevajo diplomatske spretnosti in jeklene živce," je dodal

Vajgl je pred dvema tednoma ob napovedi kandidature dejal, da bo zbiral podpise, računal pa je tudi na podporo "zelo ugledne stranke", a takrat še ni razkril, katere.