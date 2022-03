Dobra država in Naša prihodnost na volitve s skupno listo

Stranki Naša prihodnost Ivana Galeta in Dobra država, ki jo vodi Smiljan Mekicar, bosta na državnozborskih volitvah nastopili s skupno listo. Pridružile se jim bodo še nekatere stranke in gibanja, več podrobnosti pa v strankah še ne razkrivajo.

Da sta stranki oblikovali skupno listo kandidatov za nastop na volitvah, je za STA potrdil Mekicar. Kandidatne liste so že usklajene, po Mekicarjevih besedah pa so izbrali najboljše kandidate omenjenih dveh ter še nekaterih drugih strank in gibanj. Katere so te stranke in gibanja, še ni želel razkriti, več bo znanega v petek, ko bodo predstavili tudi programske usmeritve in kandidate skupne liste.

Obe stranki pred kratkim dobili novo vodstvo

Te bodo sicer v strankah na volilne komisije volilnih enot vložili popoldne. Danes se namreč izteče rok za vložitev kandidatur.

Tako Dobra država kot Naša prihodnost sta pred kratkim dobili novo vodstvo. Mekicar je vodenje Dobre države prevzel po odstopu Bojana Dobovška. Ta se je za odstop odločil, ker je zagovarjal stališče, da mora stranka na volitvah v DZ nastopiti sama.

Stranka Naša prihodnost je pred kratkim za novega predsednika imenovala nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve in žvižgača Galeta, podpredsednica pa je postala nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc.