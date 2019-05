Nočne klube bi založili s kondomi, brezplačno vodo, čepki za ušesa

Certifikat NightArt v nočno življenje vpeljuje različne standarde kakovosti in zmanjšuje tveganja na zabavah, namenjen pa je klubom, nočnim barom, organizatorjem koncertov in dogodkov na prostem, je na današnji mednarodni konferenci pojasnila Golčerjeva. Od klubov, ki ga želijo imeti, certifikat zahteva, da je znotraj kluba izobraženo osebje, vedno so na voljo brezplačna voda ter kondomi in čepki za ušesa. Pogodba takšen klub tudi zavezuje, da skrbi za preventivo in informativno gradivo. Ozaveščati mora o tem, da je vožnja v vinjenem stanju nedopustna, vinjene pa spodbujati k uporabi javnega prevoza.

Certifikate premore že veliko klubov po Evropi, v Sloveniji pa se znamka kakovosti šele uveljavlja.

Eden od razlogov, da ni bolj razširjen, pa bi bil po mnenju Golčerjeve lahko tudi cena, saj naj bi klube stal 200 evrov letno, kar je za nekatere očitno preveč.

Tako certifikatov še niso začeli deliti, je pa združenje dvakrat izvedlo pilotni projekt, in sicer v več lokalih v Ljubljani in v enem mariborskem. V vseh akcijah je bilo razdeljenih 550 kondomov, 300 čepkov za ušesa in okoli tisoč vizitk. Na dogodkih so bili prisotni terenski delavci DrogArta, ki so usmerjali obiskovalce, ti pa so akcijo po besedah Golčerjeve pozdravili.

Od marihuane do kokaina

Združenje DrogArt se sicer ukvarja z zmanjševanjem posledic uporabe alkohola in drugih drog. Med njihovimi glavnimi nalogami so informiranje in svetovanje, na voljo sta tudi psihoterapija in psihosocialna pomoč, osredotočajo pa se na terensko delo, sta v predstavitvi pojasnila Marko Verdenik in Nejc Birsa iz združenja.

Združenje je v letu 2017 opravilo tudi raziskavo na spletnem vzorcu 554 uporabnikov drog v nočnem življenju in na vzorcu 102 uporabnikov sedmih programov zmanjševanja škode v Sloveniji.

Raziskava je pokazala, da je največ anketirancev droge uporabljalo nekajkrat na leto (22 odstotkov) in večkrat na mesec, vendar manj kot enkrat na teden (prav tako 22 odstotkov). Anketiranci so v največjem odstotku uporabili marihuano, MDMA, kokain in amfetamine.

Med uporabniki programov zmanjševanja škode pa jih je največ odgovorilo, da droge uporabljajo vsak dan. Največ med njimi jih je uporabilo metadon, pomirjevala, heroin in marihuano.