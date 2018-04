Nizozemec: Slovenija je država, kjer bi rad ostal do konca življenja

TUJCI V SLOVENIJI

63-letni poslovnež se je rodil v tretjem največjem nizozemskem mestu Haag, ki ga je zaradi ločitve zapustil že pred dvajsetimi leti. Takrat je spoznal svojo zdajšnjo ženo, s katero sta se preselila v Združene arabske emirate in tam živela enajst let.

Njegova žena je Slovenka, zato sta se po začetku svetovne gospodarske krize ob želji po odhodu nazaj v Evropo odločila za preselitev v njeno rodno državo. "Ker sem bil pred tem v Sloveniji že večkrat in mi je bila že z vidika kakovosti življenja zelo všeč, je bila ta najina prva izbira," pravi.

"Slovenija ima ogromno neizkoriščenega potenciala"

Nieboer meni, da se Slovenija premalo promovira glede na svojo široko ponudbo in odlično lokacijo. Izbrati najljubši del Slovenije se mu zato zdi nemogoča naloga. "Država ima bogato ponudbo odličnih krajev. Štajerska se mi zdi z vidika tempa najbolj sproščujoča," razlaga. Odkar je tu, je tako obiskal že ogromno mest in vsako od njih ima po njegovem mnenju edinstven šarm. "Slovenija ogromno ponuja in je država, kjer bi rad ostal do konca življenja," pravi. Trenutno živi v Ljubljani.

Preberite še:

Angležinja v Sloveniji: Moji prijatelji so mislili, da sem na Slovaškem

Romunka v Sloveniji: Najbolj me jezi slovenski zdravstveni sistem

V Mariboru odpira podjetje z električnimi tovornjaki kiperji

Nizozemec je v Sloveniji polno zaposlen. Ukvarja se s poslovnim svetovanjem ter razvijanjem in širitvijo poslovnih priložnosti v različne regije. V zadnjem letu in pol je močno vpleten tudi v razvoj podjetja, ki bo proizvajalo električne tovornjake kiperje. V prihodnjih nekaj mesecih pričakuje začetek proizvodnje, podjetje pa bo imelo mednarodni sedež v Mariboru. Poleg tega sodeluje tudi s predstavništvi iz ZDA, Velike Britanije in Izraela. "Zato sem bolj ali manj v pripravljenosti od sedme ure zjutraj pa do polnoči," razlaga.

V Mariboru bo v prihodnjih mesecih vrata odprlo njegovo podjetje, ki bo proizvajalo tovornjake kiperje na elektriko. Foto: Thinkstock

"En izmed najbolj gostoljubnih narodov"

Nizozemec je navdušen nad slovensko odprtostjo, kar zadeva sprejemanje tujcev. "Gostoljubje, ki ga Slovenci pokažejo, je eno izmed najboljših, kar sem jih kadarkoli videl," trdi. Predpostavlja, da se bo glede na vse več priseljevanja tujcev v Slovenijo to kmalu spremenilo. "Tega se bojim, saj bi bilo res škoda," dodaja.

Slovenci so previdnejši kot Nizozemci

Eno izmed njegovih opažanj je, da so Slovenci pogosto precej bolj previdni in premišljeni pri odločitvah kot njegovi sonarodnjaki. Prav tako se mu zdi, da so premalo ponosni na svoj narod in državo. Opaža, da pogosto rečejo: "Slovenija je lepa, ampak ..." Tako vedno najdejo neke napake, namesto da bi se hvalili in bili ponosni.

Preberite še:

Američanka v Sloveniji: Tukaj ima hrana pravi okus!

Grk v Sloveniji: Slovenci so bolj podobni Balkancem, kot se jim zdi

Še ena izmed razlik, ki jih je opazil, je način spoprijemanja z zadevami. "Slovenci se zelo radi izogibajo neprijetnim soočanjem, medtem ko Nizozemci brez težav drugemu povedo nekaj kritičnega ali zavrnejo mnenje druge osebe," razlaga. To se pozna tudi na poslovnem področju.

Sprejemanje odločitev je tukaj dolgotrajnejši proces

Kot podjetnik in podjetni svetovalec pri svojem delu opaža, da Slovenci odločitve sprejemajo veliko počasneje kot drugje. "Sloveniji bi pri razvoju zelo pomagali večja informacijska preglednost in boljša implementacija odgovornosti znotraj družb," trdi in dodaja, da ima država na področju delovne sile velik neizkoriščen potencial, ki pa nima dovolj glasu in podpore za razvoj.

Nizozemec od doma najbolj pogreša indonezijsko kuhinjo, saj je njegov oče odraščal v Indoneziji, ko je bila še vedno nizozemska kolonija. Foto: osebni arhiv

Slovenščina ni njegova najmočnejša točka

Učenje slovenščine je za vsakega tujca zelo težavno. Nieboer pravi, da mu gredo z jezika le osnovni stavki. "Razumem osnovne stvari, znam naročiti hrano in pijačo. V slovenščini pa ne morem imeti resnega pogovora," priznava. Učenje seveda še vedno nadaljuje, saj ima tu namen ostati do konca življenja.