Romunka v Sloveniji: Najbolj me jezi slovenski zdravstveni sistem

Gabriela Buzoianu je mlada Romunka, ki se je jeseni 2015 preselila v slovensko prestolnico. Čeprav je še vedno zaljubljena v domačo Bukarešto, so jo v Sloveniji prevzele gore in narava, sive lase pa ji povzroča slovenski zdravstveni sistem.

Gabriela se je rodila v Bukarešti. "Čeprav veliko ljudi mesto mogoče ne navduši - tudi sama nisem oseba, ki bi mesta pogrešala, vsaj ne do zdaj -, sem zelo navezana na Bukarešto in njeno kulturno življenje," razlaga. Svoje izlete domov zdaj primerja z zaužitjem tablete, ki vsebuje kulturo. "Vedno, ko se vrnem, grem v gledališče in se z njim predoziram," se šali Romunka.

Praksa, ki se je spremenila v zaposlitev

Ko se je leta 2015 preselila v Slovenijo, je nameravala ostati le tri mesece. "Tukaj sem dobila prakso in takrat sem to dojemala le kot še eno izkušnjo v življenju," pravi. Nato so ji ponudili zaposlitev, ki jo je sprejela. Svoje dneve zato v veliki meri posveča delu, konce tedna pa prijateljem, ki jih je tu spoznala.

Država, obkrožena z naravo

Obožuje gore. Foto: osebni arhiv Gabriele Buzoianu Gabriela se ima za ljubiteljico gora, zato v Sloveniji pride na svoj račun. "To je zagotovo nekaj, kar najbolj obožujem pri tej državi," pravi. Prav tako ji je všeč, da je vse na tako majhni razdalji, saj lahko tako vidi veliko v kratkem času.

Od slovenskih mest, ki jih je videla do zdaj, sta ji najbolj všeč Maribor in Portorož.

"Vesela sem, da sem pristala v bolj mirnem okolju," pravi. Presenetilo jo je tudi to, da je Ljubljana tako prijazna do kolesarjev. "Vesela sem, da sem v državi, obkroženi z naravo," dodaja. S prijatelji, ki jih je spoznala v Sloveniji, rada hodi tudi na različne koncerte in uživa v mestnem življenju.

Težje prilagajanje kot v drugih državah

Priznava, da se je bilo na življenje v Sloveniji težje prilagoditi kot v drugih državah, v katerih je živela. "Zdaj imam majhen krog prijateljev, tako tujcev kot Slovencev, ki so me naučili, da iščem pozitivne stvari," razlaga. Spoznala je, da Slovenija ni tako dolgočasna, kot je mislila najprej. "V Ljubljani pogrešam občutek velemesta, ko pa pridem nazaj domov, začnem pogrešati ljubljansko umirjenost," pravi. Težave ji še vedno povzroča jezik.

Zdi se ji, da znajo Slovenci bolj uživati življenje. Foto: osebni arhiv Gabriele Buzoianu

V Romuniji hitreje do pretepa

Romuni so po njenem mnenju veliko bolj temperamentni kot Slovenci. "Ti so veliko bolj umirjeni, kar zelo cenim," pravi. Po njenih besedah Romuni drugih ne marajo motiti, prav tako pa ne marajo, če kdo moti njih. "Tukaj ti ne bi nihče nič rekel, če bi ga pohodil na avtobusu ali kaj podobnega. V Romuniji je velika možnost, da bi se ta dogodek spremenil v pretep," razlaga.

Doma položaj ni rožnat, ampak tukaj je slabše

Ena izmed stvari, ki jo v slovenskem sistemu najbolj motijo, je zdravstveni sistem. "Ne pravim, da je položaj v Romuniji rožnat," pravi in dodaja, da je bila kljub temu presenečena, da so tukaj stvari veliko manj urejene kot v njeni domači državi.

Po njenem mnenju Slovenija nima dobrih možnosti za učenje jezika. Foto: osebni arhiv Gabriele Buzoianu

Vsi imajo preveč radi meso

"Opažam, da tako Slovenci kot Romuni radi jedo meso in imajo pred seboj ogromne krožnike," pravi Romunka. To njej ni všeč. Sama bi raje videla, da bi bili državi bolj prijazni do vegetarijancev.

Pogreša ljudi, ne mesta ali hrane

Všeč ji je slovenska preprostost. Foto: osebni arhiv Gabriele Buzoianu

"Pogrešam druženje s prijatelji in družino," pravi. Prav tako pogreša večjo izbiro različnih dogodkov, kot so koncerti in konference, ter prostore za druženje. "V Romuniji ni nič posebnega, kar bi me navduševalo. Gre zgolj za ljudi, s katerimi sem tam obkrožena," dodaja.