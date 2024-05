Nika Kovač v Washingtonu prejela nagrado Vital Voices Global Leadership

Burkejeva je predstavila Niko Kovač kot osebo, ki je gibanje Jaz tudi pripeljala v Slovenijo, in požela aplavz prisotnih v dvorani, med katerimi je bila tudi nekdanja državna sekretarka ZDA Hillary Clinton, ko je dejala, da je kampanja Nike Kovač prispevala k padcu skrajno desnega premierja Slovenije.

Ta nagrada ne pripada meni, ampak pripada skupini najboljših prijateljic in prijateljev. Moji slovenski ekipi in mednarodni ekipi ter vsakemu, ki dela tisto, kar je prav. Skupaj lahko spremenimo svet in obljubim vam, da se ne bomo ustavili.

Opisala je delovanje pri zbiranju podpisov za zaščito pravice do splava v Evropi. Dejala je, da je težko prejeti to nagrado v trenutku, ko se skrajna desnica vzpenja v Evropi, ko je gruzijska vlada sprejela zakon za utišanje kritičnih glasov, ko ženske nimajo dostopa do varnega splava, in v času, ko je bilo ubitih 35 tisoč Palestincev.

Pozdravila je pogum ameriških študentov, ki se opredeljujejo proti genocidu, in dejala, da dviga nagrado vsem tistim, ki se borijo proti avtoritativnim sistemom, in drugim, ki se držijo svojih vrednot ter ustvarjajo priložnost za spremembe.

Poleg Nike Kovač so letos nagrado med drugim dobile tudi ustanoviteljica spletnega medija na Filipinih Maria Ressa za boj za medijsko svobodo, predsednica Maršalovih otokov Hilda Heine za boj proti podnebnim spremembam, afriška feministka Aya Chebbi za boj za demokracijo ter ministrica za okolje Kolumbije Susana Muhamad za delo pri ohranjanju okolja.

Organizacija Vital Voices, katere soustanoviteljica je Hillary Clinton, že več kot 25 let vlaga v obetavne voditeljice, ki si prizadevajo za reševanje največjih družbenih izzivov. Od ustanovitve leta 1997 je podprla že več kot 20 tisoč žensk v 185 državah po svetu, je razvidno s spletne strani organizacije.