NIJZ potrdil primer smrti zaradi meningokoknega meningitisa

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so potrdili primer smrti zaradi meningokoknega meningitisa. Osebo srednjih let so zdravili v Splošni bolnišnici Murska Sobota, zdravstveno osebje je identificiralo 68 oseb, ki so bili z njo v tako tesnem stiku, da je zanje potrebno zdravljenje z antibiotiki.

Kot je v izjavi za medije povedal predstojnik območne enote NIJZ Maribor Zoran Simonović, se tovrstne okužbe pojavljajo ves čas. V Sloveniji so v zadnjih desetih letih potrdili okužbo pri 101 osebi, sedem oseb je zaradi te bolezni tudi umrlo.

Kot je zapisano na spletni strani NIJZ, je meningokokni meningitis akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev (petehije). Bolezen je imela včasih zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala, vendar je še vedno visoka. Bolezen v 8–15 odstotkih poteka smrtno.

V večini primerov je potrebno zdravljenje v bolnišnici

Bolezen se zdravi z antibiotiki, v večini primerov je potrebno zdravljenje v bolnišnici. Osebe se lahko proti bolezni zaščitijo tudi s cepljenjem. Za bolezen je značilno, da pogosto pusti trajne okvare možganov, dovzetnost pa se zmanjšuje s starostjo.

Širi se z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju ter kašljanju. Za prenos so najnevarnejši zelo tesni, dalj časa trajajoči stiki z osebo, ki je okužena. Okužbi so bolj izpostavljene osebe, ki so bile v stiku z izločki ust ali nosu okužene osebe (ob uporabi istega jedilnega pribora, posod, kozarcev ali poljubljanju), in zdravstveno osebje, ki je bilo v tesnem stiku z okuženo osebo (oživljanje, umetno dihanje, intubacija brez ustrezne varovalne opreme). Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki ponavadi ne zboli.

Bolezen se običajno začne zelo naglo, stanje pa se lahko poslabša le v nekaj urah. Značilni so visoka temperatura, močan glavobol, bruhanje, trd vrat in mrzlica. Včasih je bolnik že po nekaj urah nezavesten. Na koži se lahko pojavi izpuščaj v obliki drobnih podkožnih krvavitev. Posebno huda oblika je meningokokna sepsa, ki se začne zelo hitro, bolnikovo stanje se slabša iz ure v uro. Za okužbo so najdovzetnejši majhni otroci in mladostniki.