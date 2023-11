"Nič kaj spodbudna napoved za prihodnje dni"

Tako vremensko dogajanje nad Slovenijo za zadnja delovna dneva v tednu napovedujejo pri vremenskem portalu Meteoinfo in opozarjajo, da bo dogajanje ob vremenski fronti, ki nas bo od zahoda dosegla v noči na petek, še nekoliko izrazitejše in bolj nevarno, kot je bilo v preteklih dneh.

Pri Meteoinfo napovedujejo, da lahko na območju Snežnika, na širšem območju Julijskih Alp in tudi ponekod v zahodnem predalpskem hribovju od jutrišnjega popoldneva v le 24 urah pade več kot 200, lokalno lahko celo blizu 300 litrov dežja na kvadratni meter.

V napovedi so dodali, da bodo nevihte z močnimi nalivi v noči na petek zajele tudi Zgornjo Savinjsko dolino, kjer lahko po njihovih današnjih izračunih pade od 100 do 150 litrov dežja na kvadratni meter.

Vse to pomeni, da bodo reke na območjih, kjer bo padlo največ dežja, spet močneje narasle in verjetno tudi poplavile, pravijo pri Meteoinfo. Fotografija je iz občine Osilnica, nastala pa je med avgustovskimi poplavami. Foto: Občina Osilnica

Pestro vremensko dogajanje bo dodatno začinil še močan veter, v gorah bodo lahko najmočnejši sunki jugozahodnika v noči na petek celo presegli kar 150 kilometrov na uro, še dodajajo pri Meteoinfo. Po njihovih napovedih bo zelo vetrovno tudi v nekaterih alpskih dolinah, na Notranjskem in ob morju, kjer bodo najvišje hitrosti vetra med 70 in 90 kilometri na uro.

Na vzhodu Slovenije bo padavin medtem znova bolj za vzorec, še navajajo pri portalu.

Kaj pa pravi Arso?



Zvečer in ponoči bodo nastale rahle padavine, ki bodo do jutra že ponehale, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.



V četrtek bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z dežjem, ki se bo čez dan krepil. Spet bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do devet, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 17, ob morju do 18 stopinj Celzija.



Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabele. Nastale bodo nevihte z nalivi. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.500 m. V soboto bodo padavine prehodno ponehale, delno se bo razjasnilo. Zvečer lahko na zahodu spet rahlo dežuje.