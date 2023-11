Gregorčič je dejal, da je oktober sicer prinesel nekaj dni s podpovprečnimi temperaturami, "vendar so bili vsi drugi dnevi zelo nadpovprečno topli". Prihodnji teden pa se bo atlantski hladnejši zrak prek zahodne Evrope pomikal proti Sloveniji, topla temperaturna anomalija pa se bo odmaknila od naših krajev bolj nad vzhodni del Balkana in vzhod Evrope, vseeno pa ne bo šlo za hudo ohladitev.

V tem tednu bodo sicer Slovenijo prešle tri vremenske fronte. Prva se že bliža in bo državo prešla v torek, drugo meteorologi napovedujejo v noči na petek in tretjo v nedeljo. "Ob vsaki vremenski motnji bo padla kar znatna količina padavin, in sicer v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko vsakič pade tudi več kot sto milimetrov padavin, drugod nekaj manj," je povedal Gregorčič.

Danes sicer do noči intenzivnih padavin še ne pričakujejo, ponoči pa se bo ob zahodni meji dež hitro okrepil in do torka zjutraj bodo intenzivne padavine najprej zajele zahodno Slovenijo in jo potem prečkale proti vzhodu.

Pri meteorološkem portalu Neurje.si so na družbenem omrežju Facebook izrazili zaskrbljenost zaradi "alarmantne napoved za Posočje, kar zadeva padavine". Kot so zapisali, bo skupna količina padavin v Posočju, posebej so izpostavili Bovec, krepko presegla 300 litrov na kvadratni meter. Nekateri meteorološki modeli medtem nakazujejo, da bi lahko do petka na območju padlo celo več kot 500 litrov padavin na kvadratni meter. To je lahko ob trenutnih razmerah vodotokov ter razmočenosti tal tudi katastrofalno, so zapisali pri Neurje.si. Foto: Unsplash

"Intenzivno bo deževalo v drugi polovici noči in zjutraj, potem sledi morda kratek presledek, jutri čez dan pa bo vreme še zelo nestanovitno, pojavljale se bodo plohe in nevihte," je napovedal Gregorčič. Nevihte se bodo v torek končale po 18. uri, ko bo Slovenijo od severa preplavil nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Ponoči zato pričakujejo kar nekaj nalivov in najbolj na območju Posočja in območja Julijcev tudi porast hudourniških vodotokov. Zaradi proženja konvekcije nad Kvarnerjem proti Gorskemu kotarju pa lahko nevihtne sisteme nosi proti severovzhodu prek Kočevja, Dolenjske, Bele krajine in Posavja, a izračuni kažejo, da ti nalivi ne bodo trajali predolgo.

V sredo meteorologi napovedujejo vremensko mirnejši dan, tudi nekaj sonca. Foto: Guliverimage

Arso je zato za torek izdal oranžno vremensko opozorilo za severozahod in jugovzhod države, kjer pričakujejo obilno deževje. "V 24 urah se bo lahko nabralo več kot sto milimetrov padavin, vemo pa, da so bila ta območja že zelo namočena ob koncu preteklega tedna, tako da bodo reke hitreje naraščale in tudi plazovitost terena je lahko povečana," je opozoril. Bo pa količina padavin manjša na Kamniškem, kjer predvidoma ne bo presegla 50 milimetrov na kvadratni meter.

Po podatkih urada za hidrologijo bodo reke v severozahodni Sloveniji, predvsem v zgornjem in srednjem Posočju ter v porečju Save Bohinjke, danes ponoči in v torek zjutraj ob krepitvi padavin naraščale, razlivale pa se bodo na običajnih izpostavljenih območjih. Verjetne so tudi poplave posameznih hudourniških vodotokov ter padavinske in zaledne vode.

V torek bodo do velikih pretokov narasle reke v večjem delu države

Na izpostavljenih območjih se lahko razlijeta Kolpa in Sava v srednjem toku. Sredi dneva in popoldan se bo postopoma povečeval tudi pretok Drave na vtoku v Slovenijo. Razlivala se bo vzdolž celotnega toka, poplavljene površine v spodnjem toku pa se bodo do noči na sredo povečevale.

V sredo sicer meteorologi napovedujejo vremensko mirnejši dan, tudi nekaj sonca. V sredo popoldan bo oblačnost na Primorskem naraščala, v noči na četrtek pa bo občasno že deževalo. Močneje bo deževalo v noči na petek in v petek zjutraj. "Ker bodo tla vedno bolj namočena in bodo vodotoki vedno bolj polni, se bojimo, da bodo posledice teh deževij v drugi polovici tedna, torej v noči na petek in potem v nedeljo, morda še nekoliko bolj izrazite kot to noč," je za STA dejal Gregorčič.