Neznanci poskušali ugrabiti najstnici iz Vevč, sledili so jima s kombijem

Najstnici sta se v soboto nekaj po deveti uri odpravili v bližnjo trgovino in ugotovili, da ju zasleduje kombi. Začeli sta hoditi hitreje in zavili v stransko ulico. Takrat so iz kombija skočili trije starejši moški močnejših postav in oblečeni v črne obleke.

Zatekli sta se v bližnji blok

Vsi trije naj bi se podali za dekletoma, ki sta tekli do starejše ženske. Zasledovalci so se takrat vrnili v kombi in odpeljali, dekleti pa sta se zatekli v bližnji blok, kjer je z njima počakal eden od stanovalcev. "Ko sem prišla na kraj dogodka, sta bili prestrašeni, se tresli in govorili čisto nepovezano. Policija je prišla zelo hitro, so zelo profesionalni," je povedala mati ene od deklet.

Dogodek so potrdili tudi na ljubljanski policijski postaji, kjer se povedali, da ga skrbno preiskujejo, po prvih podatkih pa niso ugotovili nobenih elementov kaznivih dejanj. Mati ene od deklet je ob tem povedala, da bi bilo kaznivo dejanje samo, če bi ju odpeljali, ugrabili na silo ali prijeli. "Na srečo do tega ni prišlo, ker če bi, potem jaz najbrž svojega otroka ne bi več videla," je dodala.

Policija vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije, prosi za pomoč.