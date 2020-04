Nevladniki se zaradi epidemije ne bodo odpovedali 107 tisočakom

Letošnji projekti, podprti z razpisom, naj bi bili namenjeni predvsem mladim in naj bi bili povezani s spoštovanjem in sprejemanjem različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov, medijsko pismenostjo ter bojem proti trgovini z ljudmi.

Še v času Šarčeve vlade je bilo izmed 42 prijavljenih projektov nevladnih organizacij na razpisu Ukoma izbranih 16 projektov, ki so 12. marca 2020 z Ukomom tudi podpisale pogodbe o sofinanciranju.

Novi v. d. direktorja Ukoma Uroš Urbanija je nevladnike pozval, naj se zaradi izrednih razmer in varčevanja s podpisom aneksa odpovedo sredstvom, pridobljenim z razpisom. Foto: STA

Pred tednom dni so vse na razpisu izbrane NVO prejele poziv novega vršilca dolžnosti direktorja Ukoma Uroša Urbanije, naj podpišejo aneks in prostovoljno odstopijo od podpisanih pogodb.

Razlog za to naj bi bile spremenjene okoliščine, ki so nastale kot posledica epidemije covid-19. Te terjajo izjemno racionalno porabo proračunskega denarja, ki je v tem času nujno potreben za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni ter za financiranje interventnih ukrepov za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je bilo organizacijam pojasnjeno v pozivu.

"V času epidemije covid-19 so se na Ukomu izjemno povečali nekateri stroški, ki nastajajo iz postavk, namenjenih najbolj ranljivim skupinam. Prepričani smo, da imajo ranljive skupine kljub epidemiji enake pravice biti obveščene kot vse ostale skupine. Nesprejemljivo bi namreč bilo, da jih zaradi omejenih proračunskih sredstev diskriminiramo pri celovitem informiranju. Naj pojasnimo, da so bila samo sredstva, namenjena podnaslavljanju, v skladu z letnim načrtom porabljena že do konca marca 2020. Prav zato smo iskali različne možnosti, kako nadaljevati," pojasnjujejo povod za odločitev.

Ukom: Izobraževalni projekti se v času covid-19 ne morejo izvajati

Kot so dejali na Ukomu, v osnovi vse organizacije večinoma pripravljajo izobraževalne delavnice za učence in dijake po slovenskih šolah.

Pojasnjujejo, da se izobraževalni projekti v času covid-19 ne morejo izvajati, zato bi bilo, po njihovem mnenju, smiselno vso energijo usmeriti v ozaveščanje javnosti glede nevarnosti covida-19.

"Od tod tudi pobuda, da se organizacijam, ki trenutno ne morejo izvajati svojih aktivnosti v skladu s pogodbo, poda predlog o odstopu od pogodbe, denar pa nameni razreševanju krize okrog covida-19. Prepričani smo, da bodo nevladne organizacije to tudi razumele, saj kot smo prepričani, tudi njim ne gre v prvi vrsti za denar, ampak izobraževanje. Nevladne organizacije bodo svoje dejavnosti lahko izvajale in črpale proračunska sredstva tudi po koncu krize, slabega informiranja tudi ranljivih skupin pa žal ne bo mogoče nikoli več popraviti," menijo na Ukomu.

Buren odziv NVO in pozivi k neupoštevanju

Takoj ob po tej objavi so začele nevladne organizacije pozivati, naj se aneks ne podpiše. Menijo, da je varčevanje zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, zgolj pretveza za nenaklonjenost stranke SDS nevladnim organizacijam in njihovim projektom oziroma vsebinam. Podpis aneksa jim je odsvetovala tudi CNVOS, krovna mreža slovenskih NVO.

Predsednik CNVOS Goran Forbici članom v tem času tudi svetuje, naj izvajajo vse normalno naprej. "Tudi če bi jim hipotetično uspelo pogodbo v prihodnje sodno razveljaviti, bi vam morali plačati narejeno do trenutka razveze. Do takrat zadevo skratka ignorirajte, normalno tudi izstavite zahtevek za predplačilo, kot je določen v pogodbi. Kot pravimo, dokler pogodba velja, se je morajo držati," je zapisal v komentarju pod objavo na Facebook strani CNVOS.

Tudi nekatere opozicijske stranke so se odzvale na poziv. Levica je Vlado RS pozvala, naj nemudoma odstopi od namere po ustavitvi izvajanja projektov ter umakne poziv izbranim izvajalcem.

"Gre za 112 tisoč evrov za projekte, ki so tudi in predvsem v kriznih obdobjih še kako družbeno pomembni. Ravno v času izrednih okoliščin je pomembno ohranjanje strpnosti do drugačnih in spodbujanje kritičnega branja vsakovrstnih novic," menijo v Levici.

Kdo si je razdelil 107 tisočakov sredstev razpisa

Skupna vrednost dodeljenih sredstev na razpisu je 107 tisoč evrov, višina sredstev, ki jih je prejel posamezni projekt, pa ni presegla zneska devet tisoč evrov.

Povprečno je torej vsaka organizacija za prijavljeni projekt prejela 6.687,5 evra, projekti pa so bili opredeljeni po sklopih:

- Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov

- Sklop B: Medijska pismenost

- Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi

NVO PROJEKT Sklop Odobrena sredstva EUR Mirovni inštitut (Iztok Šori) Solidarnost - Enakost - Istost II A 7.000,00 Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje (David J. Limon) Skozi oči begunca - nova realnost A 7.000,00 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Branka Bukovec) #AmbasadorjiPozitive A 7.000,00 Slovenska Filantropija (Tereza Novak) Človek ne jezi se A 7.000,00 Mini teater (Robert Waltl) Edukacijske delavnice na festivalu Hiša strpnosti 2020 A 6.961,55 Zavod Oloop Ljubljana (Katja Burger Kovič) Selfi Aktivni odnosi A 7.000,00 Slovenska fundacija za UNICEF (Tomaž Bergoč) #PrisluhniSpoznajSpremeni: Upaj si spreminjati svet! A 6.500,00 Društvo Terra Vera (Jana Milovanović) MigrantourZaMlade A 6.900,00 Ekološko kulturno društvo za boljši svet (Goran Škobalj) Kar boli svet, boli tudi mene! - 4.del A 6.745,80 Pekarna Magdalenske mreže (Urška Breznik) Branje besede = Branje sveta B 7.000,00 Zavod Časoris (dr. Sonja Merljak Zdovc) Iskanje resnice v svetu lažnih novic B 7.000,00 Danes je nov dan (Filip Dobranić) Odpiranje pogovora o lažnih in sovražnih novicah na Instagramu s spletnimi vplivneži B 5.980,00 Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi (Katjuša Popović) Vijolica – kako se izogniti pastem trgovanja z ljudmi C 9.000,00 Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi (Katjuša Popović) Telesnica – kako prepoznati trgovanje z ljudmi in se mu izogniti C 6.000,00 Društvo za zagovorništvo ranljivih skupin – Delavska svetovalnica (Goran Lukić) Naprej! C 4.912,65 Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog DrogArt, socialno podjetje (dr. Matej Sande) Resnica C 5.000,00

"Veliko aktivnosti je za šolajočo mladino, a to ne pomeni, da jih je zdaj nemogoče izvesti"

Organizacije so že pričele z izvajanjem svojih projektov. 1. marca je z izvedbo svojih aktivnosti po zastavljeni časovnici začelo tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, pravi Tina Cigler, vodja prijavljenega projekta.

Veliko aktivnosti je s šolajočo mladino, ker je bil razpis tudi tako usmerjen, pojasnjuje Ciglerjeva. V razpisni dokumentaciji je bilo namreč določeno, naj se dela z mladino v zadnji triadi osnovne šole, v srednjih šolah, tudi na fakultetah, skratka z mladimi do 29. leta.

"Ker je do mladine najlažje dostopati preko struktur, se pravi preko šol, smo organizacije najbrž res v večini zastavile aktivnosti tako, da sodelujemo s šolami, a to ne pomeni, da jih je zdaj nemogoče izvesti. Konkretno v našem primeru bomo izvedli vse, kar imamo načrtovano," je povedala Ciglerjeva.

Vse cilje bodo uresničili in za to, da bi se odpovedali sredstvom, nimajo nobenega razloga, meni Tina Cigler, vodja projekta pri Društvu za razvoj prostovoljnega dela Novo mesto. Foto: STA

Ciglerjeva je del projekta, ki je vezan na socialne stike oziroma na izvedbo z druženjem, nekoliko prilagodila trenutnim razmeram, na drugi del njihovega projekta pa trenutna situacija nima nikakršnega vpliva, saj je vezan na aktivnosti na spletu.

Ker bodo vse svoje aktivnosti izvedli v celoti in dosegli vse začrtane cilje, se sredstvom v društvu ne nameravajo odpovedati, saj za to nimajo nobenega razloga, pravi Ciglerjeva.

"Lažje bi nam bilo, če bi imeli trenutno normalne razmere in bi to lahko izvedli v šolah, tako pa bomo načrte prilagodili. Kdorkoli ima svoje aktivnosti načrtovane v šolah, ima možnost izvedbe tudi izven šole, ker ne gre za to, da bi morali projekte izvajati tam, temveč je treba delati z mladimi ljudmi, ki jih je pa najlažje doseči v šolah. Ta pot je najhitrejša in najlažja, ni pa nemogoče mladih doseči drugače, le več dela je potrebno vložiti v to," meni Ciglerjeva.

Kot je še dejala, sicer ne pozna popolnoma vseh projektov organizacij, ki so se na isti razpis prijavljale, a je prepričana, da so tudi druge organizacije svoje aktivnosti prilagodile in zanje poiskale ustrezne rešitve, poleg tega pa so med njimi številne takšne, na katere zaprtje šol ne vpliva, saj so v celoti vezane na splet.

Društvo Ključ je v preteklosti na pasti trgovine z ljudmi opozarjalo s številnimi akcijami. Foto: STA

Tudi Društvo Ključ, ki je za dva projekta na razpisu prejelo največ sredstev (15 tisoč evrov), aneksa, s katerim bi se odpovedali sredstvom, ne namerava podpisati.

"Ukom skupaj z Ministrstvom za izobraževanje in Uradom za narodnosti sofinancira izvedbo dveh preventivnih projektov, namenjenih otrokom osnovnih šol, srednjih šol, vzgojnih zavodov in mladinskih domov ter posebej še otrokom in mladim, pripadnikom romske skupnosti. V okviru teh projektov izvedemo številne aktivnosti, ki letno dosežejo preko 2500 otrok. Res je, da sta projekta vezana na šole, vendar pa se del aktivnosti izvede poleti, preostalo pa bomo namesto delno v aprilu in maju in delno septembra in oktobra izvedli zgolj jeseni," pravi Polona Kovač, podpredsednica Društva Ključ.

"Aktivnosti, ki jih izvajamo, otroke osveščajo o pasteh trgovanja z ljudmi, izbiri nenasilja, varni rabi spleta, preko resničnih zgodb oseb, s katerimi smo delali ter ob uporabi številnih avdiovizualnih pripomočkov. Delavnice tako otroci kot šole ocenjujejo zelo pozitivno, v takšni ali drugačni obliki jih namreč izvajamo, ter prilagajamo in aktualiziramo vsebine že od leta 2002," pojasnjuje.

Aneksa ne nameravajo podpisati. "Če bi se izkazalo, da vseh aktivnosti ne bi mogli izvesti, bi se pogovorili o zmanjšanem obsegu aktivnosti in s tem tudi financiranja, vendar pa trenutni aneks tega ne predvideva," so še dodali v društvu.

"Kaj to pomeni za otroke po Sloveniji?"

Če bi Ukom ukinil sofinanciranje projektov, za Društvo Ključ to pomeni, da dela aktivnosti ne bi mogli izvesti.

K izvajanju preventivnih aktivnosti v boju proti trgovanju z ljudmi jih zavezuje tudi Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Foto: STA "Vendar pa je bolj pomembno, kaj to pomeni za otroke po Sloveniji, ki teh vsebin ne bi slišali, ne bi dobili informacij o možnih samozaščitnih ukrepih ter o tem, kako pomembno je, da v primeru doživete katerekoli zlorabe obvestijo nekoga, ki mu zaupajo, bodisi starše, zaposlene na šolah, nevladne organizacije in ne nazadnje policijo, ter o tem, da je odgovornost za zlorabe vedno na strani povzročitelja, ne za žrtve," opozarja Kovačeva.

"Naše delo in poslanstvo ni samo sebi namen, delujemo v interesu ranljivih, pogosto marginaliziranih skupin posameznikov in preko preventive skušamo vsaj do neke mere informirati in okrepiti možne žrtve izkoriščanja tudi med slovenskimi otroki," še dodaja, zakaj se jim zdi izvedba programa pomembna.

K izvajanju preventivnih aktivnosti v boju proti trgovanju z ljudmi jih zavezuje tudi Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, Vlada RS pa je sprejela dvoletni akcijski načrt, v katerem je predvidela tudi tovrstne aktivnosti. S projektom so pričeli 1. 4. in so trenutno v fazi pripravljalnih aktivnosti, so še pojasnili v Društvu Ključ.