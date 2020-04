Državna sekretarka: Namesto nošenja rokavic raje razkužimo roke #video

Državna sekretarka je v uvodu večerne novinarske konference pohvalila državljane, ker se držijo vladnih ukrepov. "Slovenci smo pridni in vestni. Morda nam bo to pomagalo, da se lažje izvlečemo iz te krize," je dejala.

"Gre nam zmerno dobro," je dejala. V zadnjih dneh opažamo naraščanje števila okuženih, upamo, da gre za statistično nihanje, je dejala. Pozvala je vse, naj med prazniki ne hodijo na obiske, ampak naj ostanejo doma.

Državljani naj čim manjkrat hodijo v trgovino, je pozvala. "Nosite maske. Namesto rokavic pa raje uporabite razkužilo pred vstopom v in po prihodu iz trgovine," je dejala. Do zdaj je sicer veljalo, da je poleg maske v zaprtih javnih prostorih treba nositi tudi rokavice.

Težek potek bolezni tudi pri mlajših

Kot je še povedala, je smrtnost v intenzivnih enotah nizka. "V njih se je zdravilo 51 bolnikov. Umrlo jih je 5. Delamo vse, da bi smrtnost ostala nizka," pravi. Opozorila je, da lahko bolezen covid-19 težko poteka tudi pri mlajših, na primer pri 40 in 30-letnikih. "Ukrepi, ki bi bili v normalnih časih nečloveški, so danes nujno potrebni," je dejala. Njeno celotno izjavo lahko pogledate v posnetku zgoraj.

Tonin: Skupaj smo zajezili strmo širjenje okužbe

Tudi obrambni minister in podpredsednik vlade Matej Tonin, ki je prav tako sodeloval na večerni novinarski konferenci, se je zahvalil državljanom za spoštovanje ukrepov. "Zaradi vseh vas je danes Slovenija ena izmed najbolj uspešnih držav v boju zoper korona virus, zato si vsi skupaj in vsak posebej zaslužimo en velik hvala." Zahvalil se je tudi novinarjem za dobro obveščanje javnosti. "S splošnimi ukrepi smo skupaj zajezili strmo širjenje okužbe, zaščitili smo ranljive skupine," je dejal.

Kot je dodal, bo ukrepe treba sproščati preudarno in v soglasju s stroko. "Le tako bomo ohranili gospodarstvo, delovna mesta in življenja ljudi vrnili v normalne tirnice," je poudaril.

Kot je dejal, so za nami eni od najtežjih tednov v zgodovini naše države. "Epidemija koronavirusa je pokazala, kako soodvisen in ranljiv je naš svet."

Kot je še povedal, lahko na to epidemijo gledamo tudi kot na priložnost, da postanemo bolj pozorni do soljudi, boljši prijatelji, boljši starši in partnerji, boljši sosedje in znanci. "Imamo priložnost, da razvijemo bolj odgovoren odnos do našega okolja in planeta," je še dejal.

Foto: Vlada RS