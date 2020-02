Nevladniki pišejo Šarcu: Imamo le še nekaj let, da preprečimo pregrevanje planeta

Pred sprejemanjem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na vladi so podpise poslali premierju Marjanu Šarcu, ki opravlja tekoče posle.

Nevladniki so želeli podpise podpore januarja predati Šarcu, vendar jim je ta sporočil, da v prvih mesecih novega leta ne bo na voljo, zato so nanj naslovili pismo, je za STA pojasnila Senka Šifkovič Vrbica iz Centra nevladnih organizacij PIC. Po mnenju nevladnikov gre za najbolj množično podporo kampanji do zdaj, piše STA.

Med podpisniki so organizacije, kot so Zveza društev upokojencev, Planinska zveza Slovenije, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Čebelarska zveza, gibanje Mladi za podnebno pravičnost, več občin – med njimi Ljubljana in Maribor – in izobraževalne institucije, tudi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

"Potrebovali bomo večje spremembe"

Ker bo vlada kljub Šarčevemu odstopu po napovedih do konca meseca sprejela NEPN in tako začrtala podnebno politiko Slovenije za prihodnja leta, nevladniki opozarjajo, da imamo le še nekaj let, da preprečimo pregrevanje planeta. Zato moramo prenehati s politiko prelaganja in zavihati rokave. "Sporočilo vladi je, da smo pripravljeni in se zavedamo, kaj so podnebne spremembe, ter da bomo za to, da bomo Slovenijo spremenili v nizkoogljično družbo, potrebovali večje spremembe," je dejala po poročanju STA.

Foto: STA

Od vlade zahtevajo, da ob sprejemu NEPN ustrezno odgovori na zadnja opozorila podnebne znanosti in pravočasno zagotovi razogljičenje energetskega, prometnega ter kmetijskega sektorja. Osnutek načrta, ki je bil v javni razpravi do nedelje, po njihovem mnenju kaže, da nas bo pred spremembami, ki bi bile nujne, obvaroval.

"Politika pogosto podcenjuje ljudi, da si ne želijo konkretnih ukrepov, ki bi malce spremenili življenja, ta kampanja pa je pokazala, da tisti, ki si ne želijo sprememb, ki bi vodile v zmanjševanj emisij, niso državljani, temveč tisti, ki imajo politično in ekonomsko moč," je dodala predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Katja Huš, še piše STA.

"Nesprejemljivo, da se domače naloge prelaga na gospodinjstva"

Predlog NEPN do leta 2030 po ocenah organizatorjev kampanje ni dovolj ambiciozen, ne v ciljih ne v ukrepih. "Kljub temu, da je bilo v okviru javne razprave večkrat rečeno, da je NEPN zastavljen v okviru realnih možnostih, predvideva do leta 2030 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov le do 36 odstotkov, medtem ko se je EU odločila te cilje zvišati," je opozorila Šifkovič Vrbica.

"Široka podpora pozivu Večina pričakuje ukrepe izraža širšo družbeno pripravljenost na potrebne spremembe. Vendar pa bo ta obsojena na neuspeh, če ne bo podprta z ustreznimi sistemskimi spremembami, ki jih lahko zagotovi le država in vi osebno kot njen prvi vodja," so še poudarili v pismu.

Po njihovem mnenju je nesprejemljivo, da NEPN glavnino domače naloge prelaga na gospodinjstva, v energetiki in prometu kot največjima onesnaževalcema pa predvideva obratovanje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2050 ter nadaljnjo rast obsega prometa, še piše STA.