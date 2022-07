Nevladniki do denarja prek vlade: "Vse krivice iz preteklih dveh let …"

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes na urad norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP v Bruselj naslovila prošnjo, da bi pol milijona evrov neporabljenih sredstev namenili Skladu za civilno družbo, sta sporočila državni sekretar Marko Koprivec in direktor mreže nevladnih organizacij Goran Forbici.

Kot je pojasnil Koprivec, bo z omenjenimi sredstvi razpolagal Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki bo pripravil razpis, s katerim bodo denar razdelili v sektor civilne družbe.

"Vse krivice iz preteklih dveh let s tem ne bodo popravljene, vseeno pa želimo pokazati in dati jasno zavezo, da so nevladne organizacije naš partner, ki so zelo pomembne za rast demokracije v družbi," je dodal državni sekretar. Ob tem je pripomnil, da je prejšnja vlada omenjeno področje izrazito zapostavljala.

Sanacija krivic?

Tudi po mnenju Forbicija odnos vlade, pa tudi vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v zadnjih dveh letih ni bil niti odprt niti pozitiven, zato je zelo vesel, da je novo vodstvo vladne službe, potem ko je bilo obveščeno o ravnanjih prejšnjega ministra, skušalo najti in tudi poiskalo rešitve.

"Čeprav vseh krivic oziroma 'barabij' s tem ni mogoče sanirati, pa gre vseeno za odličen znak, da bo sodelovanje odslej boljše in da ta vlada glede sodelovanja s civilno družbo misli resno. Morda bo kdo rekel, da pol milijona evrov ni velik denar, a gre za tretjino denarja, kolikor je sicer znašal sklad za civilno družbo, tako da gre za precejšnje povečanje sredstev," je dejal Forbici.

Nevladne organizacije do denarja prek vladne službe

Ob tem je poudaril, da gre za denar, ki bo namenjen projektom s področja človekovih pravic, demokracije in pravne države, torej za tista, ki sicer ne uživajo državnega financiranja, in zato za takšne projekte nevladne organizacije zelo težko pridejo do denarja.

Nevladne organizacije, specializirane za to, da spremljajo delo vlade na področju sociale, človekovih pravic, migracij in zdravja, bodo tako lahko prek tovrstnih projektov še naprej spremljale delo vlade. "V bistvu se mi zdi zelo pogumno in plemenito, da znajo predstavniki vladne službe aktivno prispevati v civilno družbo," je povedal prvi mož CNVOS.

Odgovor Bruslja pričakujejo do septembra

Kot je pojasnil, bodo denar razdelili prek javnega razpisa, na katerem bodo lahko kandidirale vse nevladne organizacije, predvsem tiste z omenjenih področij delovanja, pri čemer pričakuje, da bo med prejemniki 10 do 20 nevladnih organizacij.

Koprivec je še dodal, da so prošnjo v Bruselj po vnaprejšnjem neformalnem usklajevanju poslali danes, odgovor pa pričakujejo najpozneje do konca septembra.