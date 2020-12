Neverjeten odziv: napisali ste več kot 67 tisoč voščilnic za starostnike

Ani Petrič je uspelo! Direktorica Centra starejših Notranje Gorice in prejemnica jabolka navdiha za dolgoletno predanost skrbi za starejše, si je v sklopu projekta Mala pozornost za veliko veselje zadala, da s pomočjo dobri ljudi zbere 21 tisoč voščil in prazničnih pisem za prav toliko starostnikov po vseh slovenskih domovih in centrih za starejše, in pri nameri več kot uspela. Na njen naslov je prispelo več kot 67 tisoč voščilnic.