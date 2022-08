Neurja in poplave v Južni Koreji zahtevale najmanj sedem življenj #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurja in poplave v Južni Koreji so zahtevale najmanj sedem življenj, najmanj sedem ljudi pa je pogrešanih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. V okrožju Dongjak na jugu Seula je v eni uri padlo več kot 140 milimetrov dežja na kvadratni meter, kar je po podatkih južnokorejskega vremenskega urada (KMA) rekordna količina padavin.