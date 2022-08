Na Hvaru izbruhnila dva obsežna požara, ena oseba umrla

Požar gasijo vse razpoložljive gasilske enote s Hvara. Poziv za pomoč s celine zaenkrat še ni bil izdan.

Po poročanju Jutarnjega lista je moški, ki je okoli 14. ure pred ognjenimi zublji želel rešiti svoj bager, izgubil življenje. Druge podrobnosti še niso znane.

Three Canadair in action to put out two fires on the island of Hvar #hvar #croatia #fires #firesonhvar #canadair @totalcroatia1 pic.twitter.com/qizjdaHyfj