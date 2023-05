Neuradno: ustavno sodišče odpravilo začasno zadržanje vladnega zakona o RTV Slovenija

Za umik zadržanja naj bi glasovali sodniki Matej Accetto, Rajko Knez, Katja Šugman Stubbs in Špelca Mežnar. Proti naj bi glasoval Rok Svetlič, sodnika Marko Šorli in Klemen Jaklič pa naj ne bi glasovala, poroča N1. To bi pomenilo, da se lahko novi svet RTV Slovenija dokončno konstituira.

Kaj je odločilo ustavno sodišče 16. februarja

Ustavno sodišče je v odločbi, sprejeti 16. februarja, zadržalo izvrševanje dela 23. člena novele, po katerem se svet zavoda konstituira najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele, ki je začela veljati 28. decembra lani. V celoti pa so zadržali 24. in 25. člen, po katerih svet zavoda v šestih mesecih po konstituiranju sprejme nov statut, v 15 dneh po konstituiranju objavi javni razpis za predsednika in člane uprave ter način glasovanja predsednika in vsakega člana uprave.

V vmesnem času je tako delo še vedno opravljal dozdajšnji programski svet, vsi trije direktorji, generalni direktor Andrej Grah Whatmough, direktor televizije Uroš Urbanija in radia Mirko Štular, pa funkcije opravljajo kot vršilci dolžnosti.

Ustavno sodišče mora še odločiti o oceni ustavnosti novele

Ustavno sodišče mora odločiti še o oceni ustavnosti novele na pobudo vlagateljev s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta zavoda Petrom Gregorčičem.

Zakona o RTV Slovenija so podprli tudi volivci na referendumu 27. novembra lani. Za je glasovalo 62,83 odstotka, proti pa 37,17 odstotka volivcev, ki so se udeležili referenduma.

Kot še piše N1, je po zdajšnjem sklepu ustavnega sodišča postal brezpredmeten predlog koalicijskih strank, ki so predlagale postopek razrešitve devetih članov dozdajšnjega programskega sveta RTV Slovenija: Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žiga Kušarja, Alenko Gotar, Andreja Prebila, Jelko Stergel in Roka Hodeja.

Očitali so jim, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021. Prav tako tem svetnikom očitajo opustitev dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali ukrepa, ki bo to nezakonitost odpravil.