Nesreča v Premogovniku Velenje: 11 poškodovanih, eden huje

Pri prevozu rudarjev na jamska delovišča je danes v začetku druge izmene v jami Preloge prišlo do mehanske okvare viseče dizel lokomotive. Ob okvari se je avtomatsko sprožila zasilna zavora. Ob tem je del kompozicije viseče lokomotive zanihal, pri čemer je prišlo do poškodb nekaterih zaposlenih pri prevozu, so sporočili iz Premogovnika Velenje.

Po podatkih Policijske uprave Celje je poškodovanih 11 rudarjev, eden od njih huje, a ni v smrtni nevarnosti. Pet rudarjev je bilo po informacijah premogovnika že izpuščeno v domačo oskrbo. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči Velenje in poškodovance oskrbeli, prepeljali v zdravstveni dom Velenje ter nadalje v celjsko bolnišnico.

O dogodku je bila takoj obveščena rudarska inšpekcija, ki opravlja raziskavo dogodka na kraju nesreče, so še sporočili iz premogovnika.

Prav tako ogled kraja nesreče opravljajo policisti. Več podrobnosti bo znanih po končanem ogledu, so še sporočili s PU Celje.

Zadnja večja delovna nesreča v velenjskem premogovniku se je zaradi stebrnega udara zgodila marca lani. Takrat je bilo 500 metrov pod zemljo poškodovanih šest rudarjev. Nesreča se je zgodila pri izdelavi odvozne proge prihodnjega odkopa.