Nesreča v Premogovniku Velenje: šest poškodovanih

V Premogovniku Velenje je nekaj pred 19. uro zaradi stebrnega udara prišlo do nesreče, v kateri je bilo poškodovanih šest rudarjev. Poškodovane so prepeljali v zdravniško oskrbo.

Do nesreče je prišlo pri izdelavi odvozne proge prihodnjega odkopa, so sporočili iz družbe. Vse poškodovane v nesreči, ki se je zgodila okoli 500 metrov pod zemljo, so prepeljali v zdravniško oskrbo.

Vzrok nesreče še preiskujejo, kraj nesreče pa je že obiskal tudi republiški rudarski inšpektor.

Kot so zapisali v Premogovniku Velenje, preprečevanju nesreč posvečajo veliko pozornosti. Še pred 20 leti je bilo več kot tisoč nesreč na leto, zadnja leta pa se je število teh spustilo pod 100. V lanskem letu se je tako v rudniku zgodilo 86 nesreč, so še dodali.