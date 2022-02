Na primorski avtocesti nesreča s smrtnim izidom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtocesta A1 je zaradi opravljanja ogleda in reševanja trenutno zaprta.

Avtocesta A1 je zaradi opravljanja ogleda in reševanja trenutno zaprta. Foto: promet.si

OKC PU Koper so danes zjutraj obvestili, da se je na avtocesti A1 med Ravbarkomando in Uncem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom.

Policisti so z zbiranjem prvih nujnih obvestil ugotovili, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila renault twingo z veliko hitrostjo trčil v zadnji del tovornega vozila, od koder se je njegovo vozilo odbilo v še eno osebno vozilo, nato pa v odbojno ograjo avtoceste, kjer je obstalo.

Voznik osebnega avtomobila renault twingo se je v nesreči hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana, sopotnik v tem vozilu, 64-letni moški (državljan Slovenije), pa je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Preostali udeleženci prometne nesreče niso poškodovani.

❗❗Na primorski avtocesti se je zgodila hujša prometna nesreča med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Avtocesta je ZAPRTA.



Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Nastajajo tudi daljši zastoji.



V zastoju pustite dovolj prostora za intervencijska vozila. Previdno! pic.twitter.com/kfSk4vnemz — Promet.si (@promet_si) February 24, 2022

Na avtocesti nastajajo zastoji, avtocesta je zaprta

Zaradi ugotavljanja točnega vzroka prometne nesreče na kraju poteka ogled, ki se ga udeležujeta tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Avtocesta A1 je zaradi opravljanja ogleda in reševanja trenutno zaprta. Obvoz je urejen po stari cesti Postojna–Unec. Promet skozi Postojno urejajo policisti, promet poteka počasi, nastajajo tudi zastoji. Svetujemo previdno in strpno vožnjo, so zapisali na policiji.