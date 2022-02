Vojaško letalo strmoglavilo v športni kompleks #video

An Iranian fighter jet has crashed into a sports complex in #Tabriz , the eastern province of Azerbaijan. pic.twitter.com/0iSpJKdU4b

V incidentu so umrli dva pilota in civilist, ki je sedel v parkiranem vozilu v bližini šole.

Lokalni vojaški uradnik Reza Yousefi je državnim medijem na kraju nesreče povedal, da je letalo, ki se uporablja za usposabljanje, strmoglavilo zaradi tehničnih težav.

Dejal je, da sta se pilota žrtvovala, saj sta se izognila stanovanjskim naseljem, pristala sta na odprtem območju ob športnem kompleksu, poroča Aljazeera.

