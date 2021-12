Nesreča na avtocesti: nalet vozil

✅Posledice prometne nesreče pred Vrhniko proti Ljubljani so umaknjene. Še ena nesreča pa se je zgodila v zastoju pri priključku Logatec, zaprt je vozni pas.



Nastaja zastoj, obstaja možnost naleta. Vozite previdno! https://t.co/kY5NJ8PvGg — Promet.si (@promet_si) December 22, 2021

Gasilci GB Ljubljana, PGD Logatec in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli razlite motorne tekočine. V nesreči se je en človek poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Logatec ter ga prepeljali v UKC Ljubljana, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.