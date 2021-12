Pekel na nemški avtocesti: tovornjak trčil v vozila ameriške vojske #video

V tri vozila ameriške vojske, vključno z dvema cisternama za gorivo, se je zaletel zgibni tovornjak, napolnjen z lesnimi sekanci. Osem vojakov je bilo ranjenih, več ljudi pa je moralo v bolnišnico na preglede zaradi vdihavanja dima, piše Daily Mail.

A truck runs into US military convoy on German highway.

scores of soldiers injured,3 military trucks destroyed. pic.twitter.com/DKjnqUOVla — Mahboob Ahmad (@sabarisjabber) December 20, 2021

Prometno nesrečo obravnavajo kot nesrečo in ne kot teroristični napad. Po podatkih bavarske policije so zagoreli sekanci v tovornjaku in pnevmatike vozil, medtem ko se 660 litrov goriva ni vnelo.

Tiskovni predstavnik poveljstva za usposabljanje 7. armade pri Grafenwöhru je povedal, da so tri ameriška vozila bila na avtocesti, in sicer na poti iz Hohenfelsa proti Grafenwöhru. "Ker so bili ločeni od spremljevalnih vozil, so čakali ob cesti, potem pa se je vanje zaletel tovornjak."

Vsa tri ameriška vozila so bila popolnoma uničena. "Imamo srečo, da noben ameriški pripadnik ni bil resno ranjen," je še dodal poveljnik.