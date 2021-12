Z njim se je pripeljal, voznik ga je povozil in odpeljal

Ljubljanski policisti in kriminalisti so med koncem tedna obravnavali dogodek, v katerem je 70-letni voznik z vozilom povozil 71-letnega moškega. Dogodek se je zgodil v soboto, 18. 12. 2021, okrog 20.30 na območju Most.

Po do zdaj zbranih obvestilih je voznik potnika pripeljal na Trpinčevo ulico v Ljubljani. Potnik je izstopil iz vozila, nato pa ob vozilu padel po tleh. Voznik ga je pri manevriranju z vozilom prevozil. Potnik je zaradi poškodb na kraju umrl, voznik pa je s kraja dogodka odpeljal, ne da bi mu pomagal ali koga obvestil o nesreči.

Voznika so naslednji dan zvečer izsledili na območju Litije. Policisti so mu odvzeli prostost, zasegli so vozilo in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so zapisali pri policiji.