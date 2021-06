Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška vlada redno spremlja epidemiološke razmere v tujini in razlikuje med rizičnimi območji, območji z nevarnejšimi različicami novega koronavirusa in območji z velikim številom okuženih. Države in območja umaknejo s seznama rizičnih, če sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi pade pod 50.

Nemška vlada redno spremlja epidemiološke razmere v tujini in razlikuje med rizičnimi območji, območji z nevarnejšimi različicami novega koronavirusa in območji z velikim številom okuženih. Države in območja umaknejo s seznama rizičnih, če sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 ljudi pade pod 50. Foto: STA

Slovenija je bila kot država od 23. maja na seznamu rizičnih območij, že sredi junija so zaradi izboljšanja epidemiološke slike z njega umaknili Goriško, Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Savinjsko in Zasavsko. Zdaj so s seznama umaknili še preostale slovenske regije, piše na spletnih straneh nemškega Inštituta Roberta Kocha (RKI).

S seznama rizičnih območij so v Nemčiji poleg tega med drugim umaknili še Dansko, Latvijo in Luksemburg. Od hrvaških županij so z njega umaknili varaždinsko, dodali pa zadrsko. Poleg slednje je na seznamu še međimurska županija, poroča STA.

Kdor pride v Nemčijo iz držav in območij, ki jih ne obravnavajo kot rizične, po kopnem, lahko v državo vstopi brez posebnih omejitev. Za letalske potnike pa še naprej velja, da morajo pred vkrcanjem na letalo predložiti potrdilo o testiranju, cepljenju ali prebolelem covidu-19, ne glede na državo odhoda.