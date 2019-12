Nekdanja agentka v arbitraži toži državni zbor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja slovenska agentka v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško Simona Drenik Bavdek je vložila tožbo na upravno sodišče proti državnemu zboru. S tožbo zahteva umik poročila komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) glede prisluškovalne afere, ki je obremenilo predvsem njo, je danes povedal njen odvetnik.

"S tem poročilom je Knovs grobo presegel svoje pristojnosti. Opravil je razgovor z osebo, ki jo je vabil kot zaposleno v državnem organu, ki bi vedela karkoli izpovedati in pojasniti okoliščine. Na koncu jo je zasliševal kot osumljenko oz. preiskovanko, ne da bi ji dal kakršnekoli procesne pravice. S tem poročilom je bilo tako poseženo v temeljne ustavne pravice naše stranke, zato uveljavljamo sodno varstvo," je za STA pojasnil odvetnik Roman Završek.

"S tožbo zahtevamo, da se to poročilo Knovsa odpravi, tako javni kot tajni del. Zahtevamo, da se ugotovi, da je to poročilo zaradi vseh zatrjevanih kršitev, ki jih obširno pojasnjujemo v tožbi, nezakonito in da posega v človekove pravice naše stranke. Prav tako zahtevamo odstranitev javnega dela poročila s spletne strani DZ, kjer je objavljeno," je pojasnil.

Odškodnine za zdaj ne zahteva

Tožbo so vložili v sredo, in sicer na upravno sodišče, ki je po besedah Završka edino pristojno. "Sodno varstvo nekomu, ki ga obravnavajo in na koncu razglasijo tudi kot krivca, ni predvideno, zato je edino mogoče sodno varstvo pred upravnim sodiščem," je pojasnil. Varstvo pravic namreč ni predvideno ne po poslovniku Knovsa, ne po poslovniku DZ, ne po drugih veljavnih predpisih, je utemeljil odvetnik.

Za zahtevo za začasno odredbo se niso odločili. "Stranka je ocenila, da že zgolj ugotovitev, da gre za poseg v njene pravice, zadostuje," je povedal.

Prav tako za zdaj ne zahtevajo odškodnine, razen povračila sodnih stroškov, je še dodal odvetnik. Ni pa rečeno, da Simona Drenik Bavdek ne bo zahtevala odškodnine pozneje, če bo DZ ohranil poročilo Knovsa, upravno sodišče pa bo ugotovilo kršitev njenih pravic, je še pojasnil Završek.

Odvetnik posredno poziva k poravnavi

Posredno je vendarle pozval k poravnavi. "Stranka meni, da nikomur ni v interesu še dodatno razpihovati te zadeve, ki ima že zaradi drugih spremljajočih okoliščin veliko medijsko pozornost," je dejal.

Drenik Bavdkova je že prejšnji teden predsedniku DZ Dejanu Židanu predlagala, da poročilo umakne iz obravnave. V DZ pa so v petek pojasnili, da je Židan za mnenje v zvezi s tem pozivom zaprosil zakonodajno-pravno službo, se posvetoval z vodji poslanskih skupin in podpredsedniki DZ ter pridobil stališče predsednika Knovsa Mateja Tonina. Poročilo pa je bilo potem vendarle uvrščeno na redno decembrsko sejo DZ, ki se bo začela v ponedeljek.

Knovs je sicer v javnem delu poročila o prisluškovalni aferi v arbitraži iz leta 2015, ki je bilo objavljeno 11. novembra, obremenil predvsem Drenik Bavdkovo. Ne le, da je imela nedovoljeno komunikacijo s tedanjim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem, ampak pri tem tudi ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in drugih pravil. Drenik Bavdkova vztraja, da zakona o tajnih podatkih ni kršila.

Zaradi te prisluškovalne afere je Hrvaška napovedala enostranski odstop iz arbitražnega procesa in tudi ne priznava končne razsodbe arbitražnega sodišča, čeprav je sodišče samo pred tem odločilo, da pogovori med agentko in arbitrom niso predstavljali tako resne kršitve, da ne bi moglo razsoditi.

Omenjeno poročilo Knovsa je razburilo tudi Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova), ki je na policijo in okrožno državno tožilstvo podala naznanilo, da se je pri objavi javnega dela poročila zgodilo večkratno razkritje tajnih podatkov.