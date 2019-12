Drenik Bavdkova zahteva umik poročila in Toninovo opravičilo, sicer bo tožila državni zbor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja slovenska agentka v arbitražnem postopku Simona Drenik Bavdek zahteva umik javnega dela poročila komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) in opravičilo njenega predsednika Mateja Tonina (NSi). Če se to ne bo zgodilo, napoveduje, da bo vložila tožbo proti državnemu zboru.