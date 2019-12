Ne nasedajte trgovcem. Imate več pravic, kot si mislite.

Ali ste vedeli, da za vse vrste blaga, kupljenega v EU, velja brezplačna dveletna garancija? In da lahko katerikoli spletni nakup v EU brez obrazložitve vrnete v 14 dneh? To sta le dve izmed pravic evropskih potrošnikov. Preverite, na kaj morate biti še pozorni pri brezglavem prazničnem nakupovanju.

Za nami sta črni petek in kibernetski ponedeljek, globoko smo že zakorakali tudi v veseli december. Smo torej v vsakoletnem vrhuncu potrošništva, katerega vedno večji delež predstavljajo nakupi na spletu in v tujini.

Nakupovanje pa nam lahko hitro zagrenijo različne težave z izdelki in storitvami. Marsikdo se takrat ukvarja z vprašanjem potrošniških pravic in ugotovi, da je lahko, ko gre za potrošniške spore, o svojem "prav" prepričan le, če dobro pozna svoje pravice. Garancija oziroma pravica do menjave ali popravila izdelka je namreč le ena izmed številnih pravic potrošnikov v EU.

Prav zaradi tega je Evropska komisija sprožila kampanjo Imaš prav (You're right), katere namen je EU-potrošnike seznaniti z njihovimi potrošniškimi pravicami in jih informirati, kako naj ukrepajo, ko so te pravic kršene. Želijo jih spremeniti v aktivne potrošnike, ki znajo svoje pravice uveljaviti. Komisija namreč ugotavlja, da imajo potrošniki po vsej EU za zagotavljanje varnosti na spletu in zunaj spleta več pravic, kot se jih zavedajo.

Brezplačna dveletna garancija za vse vrste blaga

Vedno velja najmanj dveletni brezplačni garancijski rok, ne glede na to, ali je blago kupljeno trgovini, na spletu ali prek kataloške prodaje. Dveletna garancija je minimalna pravica potrošnikov v EU. Nacionalni predpisi lahko zagotavljajo še dodatno varstvo. Če vam trgovec na primer zagotavlja enoletno garancijo, izdelek pa se je pokvaril po 14 mesecih, vam mora izdelek popraviti, če to ni mogoče, pa ga mora zamenjati z novim.

Prodajalec ali proizvajalec pogosto ponudi tudi dodatno tržno garancijo, ki je bodisi vključena v ceno izdelka bodisi je treba zanjo doplačati. Ta garancija pomeni dodatno varstvo, nikakor pa ne nadomesti ali skrajša minimalne dveletne garancije, ki je obvezna po pravilih EU.

Če se izdelek pokvari prej kot v pol leta

Potrošnik se morda zaveda, da mora prodajalec izdelek popraviti, zamenjati, znižati prodajno ceno ali vrniti denar, če ima izdelek napako ali ne deluje na način, ustrezen oglaševanju v prvih dveh letih.

Manj potrošnikov pa ve, da se, če se izdelek pokvari v prvih šestih mesecih, domneva, da je bil okvarjen že ob prejemu, razen če trgovec dokaže drugače. Potrošnik ima zato pravico do brezplačnega popravila ali zamenjave, če se izkaže, da bi bilo popravilo prezahtevno ali predrago, pa lahko prodajalec ponudi znižanje cene ali vračilo kupnine.

Če se izdelek pokvari po šestih mesecih, je potrošnik še vedno upravičen do brezplačnega popravila ali zamenjave ali vsaj do znižanja cene oziroma vračila kupnine. V tem primeru mora dokazati, da je bil izdelek okvarjen že ob prejemu.

Če vam prek spleta kupljeni izdelek ni všeč

Če vam kupljeni izdelek ni všeč, lahko v 14 dneh brez razloga prosite za vračilo denarja. To je ena izmed osnovnih pravic spletnega potrošnika. O tem obvestite prodajalca in izdelek pošljite nazaj.

Seveda tudi tu obstajajo izjeme: potrošnega blaga, kot so, na primer, hrana, prenesena programska oprema ali personalizirani izdelki, ni mogoče vrniti. Če vas prodajalec ne obvesti o pravici do odstopa od pogodbe, je ta podaljšana na 12 mesecev od prenehanja prvotnega obdobja odstopa. Prodajalec mora zagotoviti predlogo obrazca za odstop od pogodbe.

Prodajalci ne smejo oglaševati izdelkov oziroma storitev po zelo nizki ceni, kadar teh ni dovolj na zalogi. Jasno morajo navesti, koliko izdelkov je na zalogi in kako dolgo veljajo nizke cene.

Če so vas o nakupu prepričali z neresničnimi zdravstvenimi trditvami

Kadar neki izdelek oglašujejo kot zdravilen – češ da zdravi alergije, odpravlja plešavost, pomaga hujšati –, imajo potrošniki pravico vedeti, ali so te trditve tudi znanstveno potrjene. Takšni navedki so zelo pogosto brez vsake znanstvene podlage in največkrat zgolj prazne obljube.

Če je ponudba lažno časovno omejena

Kadar trgovci oglašujejo posebno ponudbo, ki naj bi veljala samo omejen čas, morda tako poskušajo morebitne kupce prisiliti v hiter nakup, še preden bi se lahko o izdelku ustrezno pozanimali. Zatrjevanje, da je ponudba časovno omejena, kadar v resnici ni, je nepošteno ravnanje.

Vsak v EU prodan izdelek mora ustrezati varnostnim zahtevam EU, za ozaveščanje in spodbujanje delovanja pa je vzpostavljen sistem opozarjanja. Če potrošnik ugotovi, da določen izdelek ni varen, naj nemudoma o tem obvesti prodajalca in organe v svoji državi. Prav tako naj zahteva nadomestilo, saj bi izdelek moral biti varen v času celotne "življenjske dobe" izdelka.

Za pomoč obstaja mreža evropskih potrošniških centrov

Če ste v zgornjih primerih prejeli napačne informacije ali kupili izdelek, ki je drugačen od pričakovanega, ter se s trgovcem ne morete sami dogovoriti, se lahko obrnete na Zvezo potrošnikov Slovenije. V primeru čezmejnih sporov vam lahko pomagajo v pisarnah EU znotraj Mreže evropskih potrošniških centrov, ki delujejo v vseh državah članicah. Pri nas jo najdete na naslovu Kotnikova 5 v Ljubljani. Za poravnavo spora lahko pomagajo pri vzpostavitvi stika s podjetjem.