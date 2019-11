Črni petek ni nujno najboljši dan za nakupe

Črni petek - četrti petek v novembru - je po mnenju Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) postal le še en dan, ko želijo prodajalci prepričati kupce, da bodo ravno na ta dan za želeni izdelek plačali najmanj.

"Ni pa nujno, da je tako. Že lani se je petek raztegnil prek celega konca tedna, pa še v ponedeljek so nekateri trgovci obdržali petkove popuste. Nato je bil kakšen teden mir, nakar so sledili Miklavževi, božični in na koncu še novoletni popusti, da bi januarja uživali na razprodajah," so zapisali.

Potrošniki naj ceno izbranega izdelka spremljajo vsaj nekaj tednov ali mesecev

Potrošnikom, ki so se odločili, da bodo izkoristili popuste, zato svetujejo, da se na razprodaje dobro pripravijo. Pri tem je pomembno načrtovanje, zato naj se kupci naročijo na spletne novice priljubljenih trgovcev in jih spremljajo na družbenih omrežjih. Velikokrat so prejemniki novic namreč deležni popustov že kakšen dan pred uradnim črnim petkom.

Čeprav se vrata klasičnih trgovin odprejo šele ob deveti uri, pa spletni trgovci nikoli ne počivajo. "Če res nameravate opraviti velik nakup, je dobro, da to storite čim prej. Ugodne spletne ponudbe ali kode za popust navadno začnejo veljati takoj po polnoči in najboljše ponudbe so tudi hitro razprodane," svetujejo.

Pomembno je, da potrošniki za izbran izdelek ceno spremljajo vsaj nekaj tednov ali mesecev, da bodo vedeli, ali je ponudba na črni petek v resnici dobra. "Tudi nekateri slovenski spletni trgovci ponujajo možnost najnižje cene. Če pri katerem drugem trgovcu odkrijete še nižjo ceno, jo izenačijo. "Uporabite spletne strani za primerjavo cen in gibanje cen v zadnjih mesecih," priporočajo.

Cene bodo decembra morda še nižje

Na črni petek imajo številni spletni trgovci povečan obisk na spletni strani, zato te delujejo počasneje ali v kakšnih trenutkih sploh ne. Potrošniki naj se prijavijo na stran in v košarico položijo izdelke, ki jih želijo kupiti. Proces nakupovanja bodo tako lahko opravili hitreje.

Pomembno je tudi, da že pred nakupom poiščejo čim več informacij, posebej če gre za dražje izdelke. Črni petek je za številne trgovce odlična priložnost, da počistijo zaloge izdelkov, ki jih ne prodajajo dobro ali jih potrošniki vračajo, ker z njimi niso zadovoljni.

Posebej pri tehničnih izdelkih velja, da proizvajalci približno vsako leto predstavijo nov model določenega telefona, tabličnega računalnika ali televizorja. "Kot kažejo naši testi, stari modeli niso vedno slabši od predhodnikov, imajo pa občutno nižje cene. Če vam torej ne pomeni veliko, da v žepu ali torbi nosite zadnji model telefona ali tablice ali da na zidu visi zadnji model televizorja - tako ali tako bodo po letu dni na voljo novi modeli -, lahko prihranite tudi s tem, da ne kupite zadnjega modela," priporoča ZPS.

Ob tem so v ZPS dodali, naj potrošniki ne pozabijo, da bo črnemu petku sledil spletni ponedeljek in pa decembrski popusti, zato obstaja možnost, da bodo cene v prihodnjih dneh še nižje.