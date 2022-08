Nazaj v 18. stoletje: Tako bi rešili pomanjkanje pitne vode na Primorskem #video

Težave z vodo so druga in še slabša slaba stran suše. Varčevanje in ponovna uporaba sta lahko rešitvi za Slovensko Istro, menijo raziskovalci Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Imajo tudi nekaj praktičnih predlogov, ki temeljijo na dobrih praksah v tujini, na primer v Avstraliji, Južni Afriki in na Japonskem.

V Slovenski Istri še vedno velja prepoved uporabe vode za nenujne namene, nevarnost redukcij pa še ni odpravljena. Vendar bo dolgoročno treba iskati tudi druge rešitve, menijo raziskovalci ZRS Koper. "Dovoz vode je edina logična, vendar hkrati tudi le začasna rešitev. Treba je začeti izobraževati ljudi," je poudaril Peter Kumer iz ZRS Koper. Kakšne pa so dolgoročne rešitve?

"Glavna težava je, da z vodo ravnamo razsipno. Zato želimo prepričati prebivalce, da bi bolj varčevali z vodo in da bi uvedli tudi ponovno uporabo," rešitev vidi Kumer. Zato pri ZRS med drugim predlagajo tudi namestitev sistema cevi "od umivalnika do kotlička" v kopalnice vseh gospodinjstev in v turističnih objektih.

Nazaj v 18. stoletje

"Druga rešitev je pravzaprav zelo stara. V Piranu so deževnico uporabljali za pitno vodo že v preteklosti in marsikateri zbiralnik deževnice še obstaja," pravi Kumer. Ti zbiralniki vode so sicer delno še v uporabi, delno pa naj bi jih bilo mogoče obnoviti in znova aktivirati v sušnih obdobjih.

"Tako je na primer na Prvomajskem trgu v Piranu največji zbiralnik vode v tem mestu. Zadrži več kot 450 kubičnih metrov vode in zgrajen je bil že v 18. stoletju po suši, ki je nastopila," je pojasnil Kumer.

Drugi največji zbiralnik je v Minoritskem samostanu in zadrži 300 kubičnih metrov vode. Večji zbiralniki pa so tudi na večjih dvoriščih in dvoriščih piranskih palač. To vodo bi nato lahko uporabili za umivanje, splakovanje in zalivanje. "S skrbno rabo lahko porabo vode zmanjšamo več kot za tretjino," je še opozoril Kumer.