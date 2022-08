Pri Socerbu ponoči ni znova zagorelo

Ponoči na požarišču pod Socerbom ni bilo ponovnega požara. Sicer so se pojavljala posamezna žarišča, kjer so bila le manjša tlenja, največkrat v samem požarišču. Gasilci so aktivno dodatno zalivali in čistili požarno linijo ter pregledovali celotno požarišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.