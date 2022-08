Gasilci se borijo s požarom pri Socerbu na težko dostopnem terenu #foto

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

S požarom na težko dostopnem terenu se bori okoli 80 gasilcev iz JZ GB Koper in celotne Obalne gasilske zveze-iz Ospa, Rakitovca, Dekanov, Pobegov, Čežarjev, Movraža, Dola, Babičev, Hrvatinov, Gradina in Krkavč. Dodatno so bili aktivirani gasilci ZGRS Sežana in PGD Postojna. Pomagajo še tečajniki Gasilske zveze Slovenije ter italijanski gasilci.

Na terenu so tudi trije helikopterji, dva helikopterja Slovenske vojske in en italijanski helikopter.

Čeprav je gasilcem požar zjutraj uspelo omejiti, se je okoli 12. ure znova razširil.

Po do zdaj znanih podatkih je uničenih deset hektarjev grmičevja na težko dostopnem terenu med Ospom v Sloveniji in Prebenegom v Italiji.